Более пяти тысяч преподавателей колледжей прошли стажировку на крупнейших предприятиях РК

Фото: pixabay.com

5 200 педагогов казахстанских колледжей прошли практику на крупнейших предприятиях для повышения квалификации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерство образования и науки РК.

В 2021 году МОН РК договорился, чтобы преподаватели колледжей проходили обучение новым технологиям не в аудиториях, а на базе отраслевых предприятий и учреждений. На сегодня педагоги прошли стажировку на базе таких предприятий, как АО "Арселор Миттал", АО "АгромашХолдинг", АО "КазТрансГаз Аймак", МАЭК "КазАтомПром", ТОО "Астанинский электротехнический завод" и др.

Педагоги отмечают, что такой формат обучения дал им возможность лучше ознакомиться с требованиями работодателей к выпускникам колледжей и пересмотреть программы и методики обучения исходя из запросов работодателей.

"Я уже семь лет работаю преподавателем спецдисциплин. Курсы в таком формате я прохожу впервые. Организаторы предоставили нам возможность получить практические знания. Стажировку я проходила на базе Алматинского электромеханического завода. Изучая процесс работы и наблюдая за сотрудниками предприятия во время стажировки, я получила знания, которые буду применять в процессе преподавания в колледже. Такая практика, я думаю, поможет педагогам в понимании содержания образовательных программ. То есть мы будем делиться не столько теоретическими, сколько практическими знаниями со студентами", — поделилась преподаватель спецдисциплин Алматинского государственного электромеханического колледжа Айдана Жумамуратова.

Важно отметить, что стажировку прошли не только педагоги, но и руководители колледжей. Такой формат обучения продолжится и в 2022 году.