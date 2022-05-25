Более пяти тонн бивней мамонтов на один миллиард тенге пытались вывезти из Казахстана

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Свыше пяти тонн бивней мамонтов на один миллиард тенге пытались вывезти из Казахстана. Об этом рассказали в главной транспортной прокуратуре РК, передаёт BaigeNews.kz.

Останки мамонтов привезли в Казахстан из Республики Саха (Якутия, РФ). По оценкам экспертов, вес бивней мамонтов составляет более пяти тонн, а стоимость превышает один миллиард тенге.

Приговором суда № 2 Сарыаркинского района Нур-Султана гражданина А. признали виновным в попытке вывоза контрабандным путем в КНР бивней мамонтов и доисторического носорога. Для получения лицензии на вывоз предметов, злоумышленник представлял заключения российского специалиста, лишённого аккредитации.

"При координации главной транспортной прокуратуры совместно с российскими коллегами следствием собраны необходимые доказательства виновности осужденного. В ходе судебного процесса, по инициативе государственного обвинителя, судом в адрес Министерства образования и науки РК вынесено частное постановление об устранении причин и условий, способствующие совершению преступлений. Требуется пересмотреть порядок выдачи лицензии на экспорт предметов палеонтологии, с увеличением сроков оказания госуслуги и включением в состав комиссии представителей Министерства культуры и спорта. Поскольку за предусмотренный законом в суточный срок дать объективную оценку ценностям только на основании предоставленных документов видится весьма сложным", — заявили в прокуратуре.

Суд назначил подсудимому наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы. Основную часть бивней передали в Национальный музей РК, оставшиеся — предпринимателям Республики Саха РФ, которые являются их законными владельцами.

Судебный акт в законную силу не вступил.