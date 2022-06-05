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Более половины избирателей проголосовали на референдуме к 14.00 — ЦИК | BaigeNews.kz вчера, 14:15
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Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

Более половины избирателей проголосовали на референдуме к 14.00 — ЦИК

В Казахстане по состоянию на 14:00 по времени Нур-Султана на референдуме по внесению поправок в Конституцию проголосовало 53,43 процента избирателей, передаёт BaigeNews.kz.

"В общем по стране на 14:00 получили бюллетени 6 262 973 гражданина, что составляет 53,43% от включённых в списки для голосования. Обращаю внимание, что согласно закону референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, установленный порог явки достигнут", — сообщила на брифинге член ЦИК РК Анастасия Щегорцова.

В региональном разрезе доля проголосовавших избирателей выглядит так:

- Акмолинская область – 56,89%;

- Актюбинская область – 45,64%;

- Алматинская область – 58,07%;

- Атырауская область – 50,68%;

- Западно-Казахстанская область – 53,58%;

- Жамбылская область – 63,46%;

- Карагандинская область – 61,08%;

- Костанайская область – 62,47%;

- Кызылординская область – 65,03%;

- Мангистауская область – 43,36%;

- Павлодарская область – 57,79%;

- Северо-Казахстанская область – 62,41%;

- Туркестанская область – 53,63%;

- Восточно-Казахстанская область – 64,21%;

- Нур-Султан – 41,13%;

- Алматы – 23,06%;

- Шымкент – 59,32%.
#референдум #ЦИК #поправки в Конституцию
вчера, 14:15
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Дархан Нурумбетова Журналист

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