Более половины избирателей проголосовали на референдуме к 14.00 — ЦИК

В Казахстане по состоянию на 14:00 по времени Нур-Султана на референдуме по внесению поправок в Конституцию проголосовало 53,43 процента избирателей, передаёт BaigeNews.kz
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"В общем по стране на 14:00 получили бюллетени 6 262 973 гражданина, что составляет 53,43% от включённых в списки для голосования. Обращаю внимание, что согласно закону референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, установленный порог явки достигнут", — сообщила на брифинге член ЦИК РК Анастасия Щегорцова.
В региональном разрезе доля проголосовавших избирателей выглядит так:
- Акмолинская область – 56,89%;
- Актюбинская область – 45,64%;
- Алматинская область – 58,07%;
- Атырауская область – 50,68%;
- Западно-Казахстанская область – 53,58%;
- Жамбылская область – 63,46%;
- Карагандинская область – 61,08%;
- Костанайская область – 62,47%;
- Кызылординская область – 65,03%;
- Мангистауская область – 43,36%;
- Павлодарская область – 57,79%;
- Северо-Казахстанская область – 62,41%;
- Туркестанская область – 53,63%;
- Восточно-Казахстанская область – 64,21%;
- Нур-Султан – 41,13%;
- Алматы – 23,06%;
- Шымкент – 59,32%.