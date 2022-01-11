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Более половины европейцев заразятся омикроном в ближайшие два месяца - ВОЗ | BaigeNews.kz 11 января, 17:35
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Фото: news.un.org

Более половины европейцев заразятся омикроном в ближайшие два месяца - ВОЗ

В ближайшие полтора-два месяца в Европе может заразиться омикрон-штаммом коронавируса более половины населения. Об этом заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

Европейский представитель ВОЗ сослался на данные Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.

"Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения (Европейского) региона будет инфицировано "омикроном" в ближайшие 6-8 недель", - сказал Клюге на пресс-конференции во вторник.

За первую неделю 2022 года в Европе выявили более семи миллионов заражений коронавирусом, что означает увеличение вдвое заболевших COVID-19.

За первые семь дней нынешнего года на европейском континенте насчитывается 20 400 умерших от коронавируса, что немного меньше показателей прошлой недели, когда умерло 22 600 заразившихся.

При этом количество смертей остается ниже по сравнению с зимой 2021 года, когда в Европе распространялся дельта-вариант.

#омикрон-штамм #коронавирус #Европа #пандемия коронавируса
11 января, 17:35
1068
Юлия Тен Журналист

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