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Более миллиарда евро взял в долг Казахстан на борьбу с пандемией - ОФ "Zertteu Research Institute" | BaigeNews.kz 28 декабря, 15:58
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Фото: 24.kz

Более миллиарда евро взял в долг Казахстан на борьбу с пандемией - ОФ "Zertteu Research Institute"

На борьбу с пандемией в 2020 году Казахстан получил от международных финансовых организаций более двух миллиардов долларов, передает корреспондент BaigeNews.kz. Большая часть этих денег взяты в долг у Азиатского банка развития (АБР), рассказали в общественном фонде "Zertteu Research Institute".
"Более двух миллиардов долларов Казахстан получил от международных финансовых организаций в различных формах в 2020 году. Это были три организации - Всемирный банк, Азиатский банк развития совместно с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и Европейский банк реконструкции и развития. Всемирный банк - в рамках действующего займа - проект по развитию социально-медицинского страхования. Из этого проекта сумма в 27,3 миллиона долларов была изменена и направлена на приобретение медицинского оборудования, в частности, аппаратов ИВЛ", - рассказала исполнительный директор общественного фонда Шолпан Айтенова.
По ее данным, самый большой объем помощи был оказан со стороны АБР - это было два займа на общую сумму 1,5 миллиарда евро на поддержку бюджета Казахстана и смягчение влияния пандемии или, проще говоря, на финансирование дефицита бюджета. Эти деньги Казахстан должен будет вернуть банку - а выплачивать долг будут из бюджета.
"Также было выделено два гранта на сумму один миллион долларов на приобретение СИЗов "Национальным центром экспертизы". И грант в три миллиона долларов на поставку лекарств и припасов для нуждающихся. Куда пошли эти три миллиона? Техническая помощь: один миллион долларов на создание Фонда солидарности. И также небольшие средства - 128 тысяч долларов - это повышение потенциала работников здравоохранения, и 50 тысяч долларов на обеспечение устойчивости в веб-приложения "Центра контроля COVID-19". Со стороны ЕБРР речь идет о 500 миллионах долларах, 80 процентов финансирования пошло на поддержку компаний частного сектора. И здесь только три государственные компании, которые получили финансирование: это ГКП "Келешек" в городе Семей на утилизацию твердых бытовых отходов, 243 миллиона долларов - "Интергаз Центральная Азия" и "КазТрансГазАймак", 46 миллионов долларов - это АО "Самрук-Энерго". Но на данный момент пока статус проекта отменен. Как нам разъяснили в банке, это технический статус проекта, означающий реструктуризацию", - сообщила спикер.
По данным ОФ "Zertteu Research Institute", всю эту информация сотрудники фонда собирали почти год. Этих данных в открытых источниках нет, говорит Айтенова.

Справедливости ради стоит отметить, что государственные органы подробно отвечали на запросы и предоставляли информацию о том, куда и как были потрачены деньги от МФО. Однако такие цифры должны быть опубликованы на официальных сайтах ведомств, и казахстанцы должны получать их без каких-либо запросов, считает исполнительный директор фонда.

Ранее в СМИ появилась информация о том, Казахстан возьмет кредит у АБР на борьбу с коронавирусом. Мажилис парламента одобрил законопроекты о ратификации соглашений о займах у Азиатского банка развития на 908,59 миллиона евро и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций на 661,8 миллиона евро.

В министерстве финансов заявили, что займы у Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций направят на финансирование дефицита бюджета 2021 года и позволят поддержать меры правительства по борьбе с последствиями пандемии и восстановлению экономики.


#деньги #МФО #ЕБРР #АБР #долг Казахстана #пандемия коронавируса
28 декабря, 15:58
2587
Динара Бекболаева Журналист

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