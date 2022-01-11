Более девяти тысяч человек доставили в полицию - МВД РК

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Более девяти тысяч человек доставили в органы внутренних дел по состоянию на 11 января, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.



"На 11 января в органы внутренних дел доставлено 9900 лиц. При проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции с участием военнослужащих Национальной Гвардии и подразделений специального назначения в Таразе изъяты пистолет "Макарова", магазины к пистолету без патронов, бронежилет, пневматический пистолет "ТОЗ" 35Э. Начато досудебное расследование", - прокомментировали в Оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Алматы задержали 1 237 человек, подозреваемых в терроризме, мародерстве и других преступлениях.

Пограничной службой КНБ РК задержано 366 лиц, подозреваемых в участии в антиобщественных акциях.