Более 700 человек объединись в народные дружины и помогают полицейским в Туркестанской области

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Более 700 человек объединись в народные дружины и помогают полицейским в Туркестанской области, передает BaigeNews.kz.

Волонтеры и добровольные дружины вносят вклад в сохранение общественной безопасности. По данным акимата области, ряды добровольцев пополнили более 700 человек. С ними уже встретился аким Умирзак Шукеев и поблагодарил за содействие.

Ранее аким Туркестанской области заявил, что это единственный регион, сохранивший спокойствие во время массовых беспорядков в стране. Ситуация в регионе стабильная.

"Численность личного состава в регионе достаточная. Ситуация, как в общественных местах, так и на дорогах под полным контролем. Теперь хотелось бы, чтобы объединились наши активисты, их помощь не помешает в работе блокпостов и комендатуры", - сказал Шукеев.

Он отметил, что большое количество молодежи сейчас помогает полицейским обеспечивать порядок. Кроме того, к миру и спокойствию граждан призывали старейшины. В дружины вошли также общественники, известные спортсмены и учителя. Добровольцы, разделившись на группы, заступают на дежурства вместе с сотрудниками правоохранительных органов.