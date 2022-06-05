Более 65 процентов избирателей проголосовали на референдуме - ЦИК

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В Казахстане по состоянию на 18:00 по времени Нур-Султана проголосовали 7 624 641 гражданин, что составляет 65,4 процента от общего числа избирателей, передаёт BaigeNews.kz.
По данным члена ЦИК РК Шавхата Утемисова, явка граждан в регионах составила:
Акмолинская область - 69,07 процента;
Актюбинская область - 55,9 процента;
Алматинская область - 68,1 процента;
Атырауская область - 62,45 процента;
ЗКО - 65,49 процента;
Жамбылская область - 68,1 процента;
Карагандинская область - 73,31 процента;
Костанайская область - 71,07 процента;
Кызылординская область - 75,02 процента;
Мангыстауская область - 59,14 процента;
Павлодарская область - 72,88 процента;
СКО - 73,12 процента;
Туркестанская область - 78,24 процента;
ВКО - 72,76 процента;
Нур-Султан - 53,87 процента;
Алматы - 29,82 процента;
Шымкент - 69,55 процента.
Среди проголосовавших - известные в стране личности, в том числе высокопоставленные чиновники. Как известные казахстанцы голосуют на референдуме, читайте здесь.
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