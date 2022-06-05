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Более 65 процентов избирателей проголосовали на референдуме - ЦИК | BaigeNews.kz вчера, 18:23
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Более 65 процентов избирателей проголосовали на референдуме - ЦИК

В Казахстане по состоянию на 18:00 по времени Нур-Султана проголосовали 7 624 641 гражданин, что составляет 65,4 процента от общего числа избирателей, передаёт BaigeNews.kz.

По данным члена ЦИК РК Шавхата Утемисова, явка граждан в регионах составила:

  • Акмолинская область - 69,07 процента;

  • Актюбинская область - 55,9 процента;

  • Алматинская область - 68,1 процента;

  • Атырауская область - 62,45 процента;

  • ЗКО - 65,49 процента;

  • Жамбылская область - 68,1 процента;

  • Карагандинская область - 73,31 процента;

  • Костанайская область - 71,07 процента;

  • Кызылординская область - 75,02 процента;

  • Мангыстауская область - 59,14 процента;

  • Павлодарская область - 72,88 процента;

  • СКО - 73,12 процента;

  • Туркестанская область - 78,24 процента;

  • ВКО - 72,76 процента;

  • Нур-Султан - 53,87 процента;

  • Алматы - 29,82 процента;

  • Шымкент - 69,55 процента.

Среди проголосовавших - известные в стране личности, в том числе высокопоставленные чиновники. Как известные казахстанцы голосуют на референдуме, читайте здесь.

#референдум #Конституция #поправки в Конституцию
вчера, 18:23
342
Жадра Жулмухаметова Журналист

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