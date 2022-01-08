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Более 650 человек задержали в Костанайской области | BaigeNews.kz 8 января, 12:30
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Фото: pixabay.com

Более 650 человек задержали в Костанайской области

Более 650 человек задержаны в Костанайской области. В отношении 220 идут административные суды. Об этом сообщил комендант Костанайской области Кайрат Дюсембеков, передает BaigeNews.kz.

Все задержанные лица будут привлечены к административному аресту сроком от пяти до 15 суток.

Кроме того, проводится расследование по статье 269 УК "Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват". После проведения необходимых следственных мероприятий их привлекут к уголовной ответственности. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

#задержание
8 января, 12:30
2400
Журналист

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