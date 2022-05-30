Более 500 миллионов тенге заплатят "Казахдорстрой" и "АБК-Автодор НС" за сговор при госзакупках

Дорожные компании "АБК-Автодор НС" и "Казахдорстрой" привлечены к административной ответственности со штрафом и конфискацией монопольного дохода на 539,9 миллиона тенге за картельный сговор во время госзакупок. Об этом сообщило Агентство по защите и развитию конкуренции РК, передаёт BaigeNews.kz
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В марте 2021 года столичный антимонопольный департамент завершил расследование по факту картельного сговора между "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой". Речь шла о поддержании цен на конкурсах по закупу услуг строительства и ремонта автомобильных дорог. Общая сумма тендеров составила 14,7 миллиарда тенге. Расследование длилось почти год.
Установлено, что "АБК-Автодор НС" и "Казахдорстрой" принимали участие в госзакупках, один из них создавал другому мнимую конкуренцию для признания закупок состоявшимися по максимально возможной цене.
"9 апреля 2020 года организатор закупок — нацкомпания "КазАвтоЖол" объявила тендер на сумму 7 280 315 541 тенге. "АБК-Автодор НС" предложил цену, равную стартовой — 7 280 315 541 тенге, а "Казахдорстрой" снизил цену на 0,004%, или на 315 541 тенге от стартовой, предложив 7 280 000 000 тенге. По итогам конкурса "Казахдорстрой" признан победителем. В результате по итогам семи лотов объекты расследования были признаны победителями при минимальном снижении цены", — сообщили в ведомстве.
Они выступали единственными конкурентами друг другу и предлагали цену, равную стартовой, либо с минимальным снижением. Таким образом, все процедуры прошли без проявления конкурентной борьбы, обязательной при госзакупках.
Однако "АБК-Автодор НС" и "Казахдорстрой" решили обжаловать заключение столичного антимонопольного департамента. Но по итогам судебных разбирательств в трёх инстанциях судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда РК было принято решение в пользу антимонопольного органа.
В итоге на "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой" завели административные дела. В октябре 2021 года специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Нур-Султана привлёк предприятия к административной ответственности со штрафом и конфискацией монопольного дохода. В случае с "АБК-Автодор НС" это 106,3 миллиона тенге, с "Казахдорстроем" — 433,5 миллиона тенге.
По результатам разбирательств в апелляционной инстанции в апреле-мае 2022 года суд столицы оставил без изменений постановления судов первой инстанции. Постановления судов вступили в законную силу. При этом "АБК-Автодор НС" оплатил по графику штраф в размере 54, 7 миллиона тенге.