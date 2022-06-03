Более 400 тысяч казахстанцев с ограничениями по здоровью смогут принять участие в референдуме

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Более 400 тысяч казахстанцев с ограничениями по здоровью смогут принять участие в предстоящем референдуме 5 июня, передаёт BaigeNews.kz.



Депутат Сената парламента РК Ляззат Калтаева и президент гражданского альянса Бану Нургазиева в эфире телемарафона на канале "Хабар" поговорили о том, как в целом должен быть организован процесс голосования, чтобы абсолютно каждый гражданин смог беспрепятственно отдать свой голос на предстоящем референдуме.

"Не везде, возможно, были лупы или не везде, возможно, трафареты были понятны для людей с нарушением зрения, вернее, они были, но здесь важна подготовительная, разъяснительная работа методологического характера. Некоторые люди с инвалидностью хотели, чтобы инватакси, которые перевозят людей с нарушением зрения и пользователей колясок работали в воскресенье, не во всех регионах это обычность", - сказала депутат Сената парламента Ляззат Калтаева.

Бану Нургазиева же отметила удобство того, что на сайте Центральной избирательной комиссии предусмотрен раздел для лиц с ограниченными возможностями, в котором подробно расписано как им голосовать.

"Если зайти на сайт Центральной избирательной комиссии, то можно увидеть отдельный раздел, который так и называется "Права лиц с ограниченными возможностями" и там есть всё законодательство - международное, казахстанское, закон о выборах именно в части защиты прав и интересов лиц с инвалидностью. И более того, там написано когда, каким образом внесены изменения в закон о выборах и о том, что сегодня предпринимается. А если еще дальше войти, то можно увидеть даже подразделы, инструкции о том, как всё работает, как голосовать. Это касается лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со зрением и со слухом. И это очень удобно", - сказала она.

Напомним, 6 мая было опубликовано постановление, согласно которому местным исполнительным органам необходимо принять необходимые меры по обеспечению на участках референдума условий лицам с инвалидностью в соответствии с инструкцией по оснащению помещения для голосования на избирательном участке, пункта для голосования, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 23 октября 2012 года № 21/183, для реализации их права голосования.





