Более 20 тысяч полетов выполнила санавиация Казахстана за 10 лет

С 2011 по ноябрь 2021 года медицинской авиацией Казахстана выполнено более 20 тысяч полетов. В среднем вертолеты медавиации выполняют от трех до 15 вылетов в сутки, передает BaigeNews.kz
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Медицинская авиация оказывает экстренную помощь казахстанским пациентам и соотечественникам за рубежом.
В частности, медавиция занимается транспортировкой пациентов, проводит операции, доставляет донорские органы и биоматериал. В среднем осуществляется от трех до 15 вылетов в сутки.
"Наибольшая доля вылетов осуществляется для оказания медицинской помощи в случаях травм, как правило, по причине ДТП, а также при патологиях детей и новорожденных, болезнях системы кровообращения, при акушерско-гинекологических, хирургических, терапевтических и других заболеваниях", — рассказал заместитель председателя правления "Национальный координационный центр экстренной медицины" Минздрава РК Гумырбек Агыбаев на онлайн-пресс-конференции Региональной службы коммуникаций.
По его словам, каждое дежурство их сотрудников — это спасенные жизни и именно медицинская авиация прилетает на помощь туда, где в ней нуждаются, независимо от трудности маршрута.
В настоящее время службой медавиации пользуются 24 самолета и 13 вертолетов. Они сертифицированы в Комитете гражданской авиации Казахстана. Все самолеты и вертолеты оснащены высокотехнологичным современным медоборудованием.
С 2011 по ноябрь 2021 года медицинской авиацией выполнен 20 481 полет. Кроме того, из-за отсутствия медицинских изделий или специалистов нужной квалификации на месте воздушными судами регулярных рейсов гражданской авиации выполнено 152 вылета. Цель — оказание очной консультативной и оперативной помощи на местах.
Также осуществлено 75 вылетов для изъятия и транспортировки донорских органов. Выполнено 92 зарубежных вылета в 24 страны мира для транспортировки граждан Казахстана и кандасов в клиники страны, находящиеся в критическом состоянии за рубежом. Гумырбек Агыбаев подчеркнул, что, когда речь идет о транспортировке пациента, это может стать решающим фактором в его спасении.
За 10 лет помощь оказана 25 155 гражданам, выполнено 29 620 медицинских услуг, из них: транспортированы в медучреждения 19 643 пациента, проведено 1546 операций, 4258 очных консультаций. Специалисты медавиации занимаются дистанционным консультированием пациентов.
Экспертами-медиками Нур-Султана и Алматы, реаниматологами, акушерами-гинекологами, инфекционистами, пульмонологами, кардиологами, нефрологами за 11 месяцев 2021 года оказано 1775 дистанционных медицинских услуг.
Ситуационный центр Национального координационного центра экстренной медицины за этот же период провел 215 802 консультации для критических пациентов.
В центре также отметили, что не в каждой стране есть скорая воздушная помощь. В то же время недавно стало известно, что в Экибастузе скончался врач, который, по словам родных, так и не дождался помощи санавиации.
В ноябре мужчина пережил кровоизлияние в мозг. В местной больнице ему оказали необходимую медицинскую помощь, однако врач нуждался в срочной операции в Нур-Султане. Из Экибастуза его должен был доставить борт санавиации, однако этого не произошло.
Ранее на борту вертолета "Казавиаспас", предназначенного для экстренных вылетов МЧС, были замечены известные бизнесмены.
Журналисты поинтересовались
у министра по ЧС Юрия Ильина, как на воздушном судне ведомства оказались предприниматели.
В СМИ сообщили, что они отправились на вертолете на охоту. В Сети также появились их снимки на борту судна.