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Более 200 полицейских были ранены в ходе беспорядков в Жамбылской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.
Всего в беспорядках участвовали около 2000 человек. При этом 287 получили различные телесные повреждения, 42 госпитализированы.
Большая часть участников беспорядков - молодые люди в от 17 до 25 лет. Оперативниками задержано 295 подозреваемых, 19 арестовано по решению суда, возбуждено уголовное дело. У задержанных изъято 84 единицы оружия.
В отношении 114 возбуждены административные дела (108 лиц арестовано на 15 суток, 3 - оштрафовано, 3 - получили предупреждение).
Пострадали 6 госзданий, 149 служебных авто, 4 объекта бизнеса.
Для оценки ущерба создана спецкомиссия. По предварительным подсчетам, общий ущерб составил около 7,6 млрд тенге.
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