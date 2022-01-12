Более 200 полицейских были ранены в ходе беспорядков в Жамбылской области

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Более 200 полицейских были ранены в ходе беспорядков в Жамбылской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Всего в беспорядках участвовали около 2000 человек. При этом 287 получили различные телесные повреждения, 42 госпитализированы.

Большая часть участников беспорядков - молодые люди в от 17 до 25 лет. Оперативниками задержано 295 подозреваемых, 19 арестовано по решению суда, возбуждено уголовное дело. У задержанных изъято 84 единицы оружия.

В отношении 114 возбуждены административные дела (108 лиц арестовано на 15 суток, 3 - оштрафовано, 3 - получили предупреждение).

Пострадали 6 госзданий, 149 служебных авто, 4 объекта бизнеса.

Для оценки ущерба создана спецкомиссия. По предварительным подсчетам, общий ущерб составил около 7,6 млрд тенге.







