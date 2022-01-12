Более 200 человек задержали в столице с начала режима ЧП

Комендант Нур-Султана Ержан Саденов обратился к горожанам с призывом не нарушать меры, принятые в рамках режима чрезвычайного положения, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на сайт столичного акимата.
По информации коменданта, ситуация в столице стабильная.
За сутки в городе совершено восемь преступлений, зарегистрировано 83 дорожно-транспортных происшествий, в результате пострадали два человека.
Также выявлено 464 административных правонарушений, среди которых 183 нарушения правил проживания, 36 фактов распития спиртных напитков в общественных местах и 18 фактов нарушения в области миграции населения.
Напомним, по периметру города круглосуточно работают шесть блокпостов. С начала введения режима ЧП более 200 человек было задержано. Из них были привлечены к административному аресту 28 лиц.
В условиях ЧП появились фейковые сообщения, которые были пресечены. Жителей просят доверять только официальным источникам информации.
Было выявлено три факта распространения заведомо ложной информации. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
"Предупреждаю о недопустимости распространения заведомо ложной информации. В условиях ЧП в соответствии со статьей 274 УК РК предусмотрено лишение свободы до семи лет. Еще раз напоминаю, что совершение противоправных действий в условиях чрезвычайного положения является отягчающим обстоятельством и влечет более строгую ответственность. Уважаемые жители, не нарушайте комендантский час, будьте
законопослушными и соблюдайте спокойствие", - говорится в обращении коменданта столицы.