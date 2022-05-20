Более 2,2 миллиона человек заразились "неизвестной лихорадкой" в КНДР

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Число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона. За сутки заразились более 263 тысяч новых пациентов, двое скончались, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Сутками ранее в КНДР зарегистрировали более 262 тысяч заболевших. Общее число летальных случаев достигло 65. По состоянию на 19 мая около 1,5 миллиона заболевших выздоровели и порядка 750 тысяч находятся на лечении.

Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. С конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщения государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус. Но точных данных, какая доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, нет.

Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию лидера КНДР Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки. Власти пытаются обеспечить регионы всем необходимым и лекарствами, используя военных.