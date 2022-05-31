Более 16 миллиардов тенге выплатили жертвам политических репрессий в виде соцподдержки в РК

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С 2003 года жертвам политических репрессий в Казахстане выплатили 16,1 миллиарда тенге в качестве единовременных денежных компенсаций и специальных государственных пособий. В 2022 году на эти цели предусмотрели более 1,3 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения РК.

"С 2003 по 2021 годы единовременная денежная компенсация из республиканского бюджета выплачена на сумму 2,9 миллиарда тенге. Размер компенсации составляет от 2 385 тенге (3/4 МРП) до 318 000 тенге (100 МРП). На 2022 год в республиканском бюджете на указанные цели предусмотрено 2,1 миллиона тенге", — рассказал директор департамента социальной помощи МТСЗН РК Аскар Ниязов.

Кроме того, жертвам политических репрессий, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, независимо от иных видов социальных выплат выплачивается специальное государственное пособие СГП) в размере 1,07 месячного расчетного показателя (в 2022 году — 3 403 тенге).

"За период с 2005 года по 2021 годы из республиканского бюджета СГП выплачено на сумму 13,2 миллиарда тенге. На выплату СГП в 2022 году запланировано 1,3 миллиарда тенге. Численность получателей СГП из числа жертв массовых политических репрессий и пострадавших от политических репрессий на 1 мая 2022 года составила 29 648 человек", — добавил Аскар Ниязов.

Реабилитированные граждане, а также лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами, имеют право на:

— зачёт времени содержания под стражей, отбытия наказания в местах лишения свободы, ссылки, привлечения к принудительному труду с ограничением свободы на спецпоселении и на принудительном лечении в психиатрических учреждениях в стаж для получения пенсии — в тройном размере;

— получение очередного трудового отпуска в удобное для них время, а также на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году;

— первоочередную установку телефонов;

— первоочередное устройство в дома-интернаты для престарелых и лиц с инвалидностью, проживание в них на полном государственном обеспечении в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

— льготное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями;

— бесплатную консультацию адвокатов по вопросам, связанным с реабилитацией.

Кроме того, местные исполнительные органы по решению местных представительных органов вправе устанавливать за счёт местных бюджетов дополнительные меры по оказанию материальной и других видов помощи лицам, подвергшимся политическим репрессиям и реабилитированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Поэтому ежегодно ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода местными исполнительными органами предоставляется единовременная материальная помощь жертвам и пострадавшим от политических репрессий. В 2022 году за счёт средств местных бюджетов единовременная материальная помощь будет оказана 8 232 гражданам на 182 миллиона тенге в размере от 3 278 тенге до 47 700 тенге.

Напомним, 31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода 1931-1933 годов. Президент РК принял участие в церемонии возложения венков монументальному комплексу "1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым" в Нур-Султане. Также Глава государства посетил мечеть Хазрет Султан, где была прочитана поминальная молитва в память о жертвах репрессий и голода.