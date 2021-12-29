Более 161 миллиона тенге бюджетных денег похитили в Костанайской области

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1 ноября в Казахстане прошла спецоперация по задержанию сотрудников структурных подразделений Министерства сельского хозяйства, акиматов и членов организованных преступных групп.
Задержания прошли в Нур-Султане, Шымкенте, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Актюбинской областях.
За последние пять лет на госсубсидии в АПК в Казахстане было выделено более двух триллионов тенге. Бюджетные средства растворяются, единого контроля за их использованием нет, считает Президент страны.
Сегодня в производстве находится 54 дела. 22 человека признаны подозреваемыми. Среди привлекаемых к уголовной ответственности - 11 должностных лиц, в том числе два работника НАНОЦ. Осуждены два человека. Предварительный ущерб по этим делам составляет более 2,6 миллиарда тенге.
Глава Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов рассказал о вопиющих случаях коррупции в сельском хозяйстве. По его словам, должностные лица пользовались своим служебным положением, похищали бюджетные деньги и обманывали фермеров.
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