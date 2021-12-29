Более 161 миллиона тенге бюджетных денег похитили в Костанайской области

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В Костанайской области выявлено хищение субсидий в агропромышленном комплексе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.Следствие установило, что хищение происходило с 2018 по 2019 годы.Группа людей, среди которых — руководитель ТОО в рамках госпрограммы путем обмана руководителей крестьянских хозяйств Костанайской области, похитила бюджетные деньги на сумму более 161 миллионов тенге. Таким образом, государству причинен ущерб в особо крупном размере."Фактически руководитель ТОО увеличил цену одного комплекта солнечных панелей на 194,4%, то есть в два раза. Дело передано в суд", — сообщили в пресс-службе АФМ.На субсидирование сельского хозяйства в стране выделяют огромные средства. Антикоррупционная служба провела большой анализ преступных схем в этой отрасли. Только на обводнение пастбищ за пять лет выплачено более 21 миллиарда тенге. И эту помощь крестьянам мошенники и коррупционеры превратили в способ криминального обогащения.

1 ноября в Казахстане прошла спецоперация по задержанию сотрудников структурных подразделений Министерства сельского хозяйства, акиматов и членов организованных преступных групп.



Задержания прошли в Нур-Султане, Шымкенте, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Актюбинской областях.

За последние пять лет на госсубсидии в АПК в Казахстане было выделено более двух триллионов тенге. Бюджетные средства растворяются, единого контроля за их использованием нет, считает Президент страны.

Сегодня в производстве находится 54 дела. 22 человека признаны подозреваемыми. Среди привлекаемых к уголовной ответственности - 11 должностных лиц, в том числе два работника НАНОЦ. Осуждены два человека. Предварительный ущерб по этим делам составляет более 2,6 миллиарда тенге.

Глава Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов рассказал о вопиющих случаях коррупции в сельском хозяйстве. По его словам, должностные лица пользовались своим служебным положением, похищали бюджетные деньги и обманывали фермеров.



