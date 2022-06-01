Более 137 миллионов тенге украли у астанчанина мошенники из России

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Группа мошенников из России похитила у астанчанина более 137 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

С заявлением в полицию обратился житель столицы и сообщил, что неизвестные лица обманом завладели его денежными средствами в сумме 137 миллионов 94 тысяч тенге. Мужчина рассказал, что ему позвонили неизвестные. Один из них, мужчина, представился заместителем прокурора города. Вторая звонившая женщина представилась работником отдела финансового контроля. Они сообщили пострадавшему, что с его счёта мошенники пытаются снять деньги. Чтобы сохранить эти деньги, ему нужно отправить их на гарантийные счета банка. Таким образом, мужчина 15 раз осуществил перевод всех своих денег на разные счета.

После сотрудники отдела полиции района "Сарыарка" задержали одного из подозреваемых, 33-летнего гражданина Российской Федерации. Двум участникам преступной группы удалось уехать из Казахстана. Их разыскивают.

"Установлено, что преступная группа на территории столицы через подставных лиц оформляла банковские карты. За один месяц подозреваемые заполучили 35 банковских карт, открытых в разных банках Казахстана. Поступившие деньги они обналичивали и обменивали на доллары США. В дальнейшем злоумышленники конвертировали валюту в криптовалюту и переправляли в Россию. Задержанного гражданина арестовали и водворили в следственный изолятор. По факту совершения мошенничества преступной группой в особо крупном размере проводится досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество)", — объяснили в ДП Нур-Султана.

В полиции добавили, что участились случаи мошенничества, когда людям звонить от имени руководителей и служащих различных ведомств. Чтобы не стать жертвой интернет — мошенников столичный департамент полиции рекомендует соблюдать меры предосторожности.