Более 100 тысяч казахстанцев получили выплаты в связи с потерей работы

Фото: Минтруда

По состоянию на 1 декабря 2021 года 100,1 тысячи человек получили выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) из-за потери работы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда

Сообщается, что 73,3 тысячам гражданам выплату назначили впервые именно в 2021 году.

В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40 процентов от потерянного дохода.

"Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу", — напомнили в Минтруда.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

— авторизоваться на портале eGov.kz;

— в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

— заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

— в течение одного дня центр занятости населения (далее — ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

— если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система Минтруда направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.