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  • Сбривают бороды и переодеваются в гражданскую одежду - Токаев о маскировке боевиков
Сбривают бороды и переодеваются в гражданскую одежду - Токаев о маскировке боевиков | BaigeNews.kz 10 января, 14:25
11248
Фото: zakon.kz

Сбривают бороды и переодеваются в гражданскую одежду - Токаев о маскировке боевиков

Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о новых методах маскировки террористов, действовавших в Алматы, передает корреспондент BaigeNews.kz. Он выступил на внеочередной сессии ОДКБ.

"В рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях. На сегодня в организации полиции доставлены около восьми тысяч лиц. Проверяется их причастность к актам терроризма, убийства, мародерства и другим преступлениям. Изъято 116 единиц оружия. Операция продолжается, корректируются планы по выявлению скрывшихся боевиков, которые применяют новые тактики маскировки, переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороды и прочее. Предстоит большая и напряженная работа, задействуются даже ветераны правоохранительных органов и армии. Все государственные органы усиленно работают над тем, чтобы полностью вернуть страну к нормальной жизни", - сообщил глава государства.
Он отметил, что ввод миротворческих войск стран ОДКБ в Казахстан оказался верным решением.
"В сложившейся ситуации наше недавнее решение об учреждении института специального представителя ОДКБ по миротворческой деятельности подтверждает свою актуальность. Хотел бы четко заявить, что мы будем твердо защищать право народа Казахстана на мирное волеизъявление и открытый диалог с властью. В то же время мы будем жестко пресекать формы насильственного экстремизма и тем более боевые действия против Казахстана, как это произошло недавно. Не позволим покушаться на наш государственный суверенитет и территориальную целостность. Хочу заверить, что Казахстан будет твердо соблюдать свои международные обязательства. Уважаемые друзья, коллеги. В настоящее время конституциональный порядок в стране восстановлен. Опасные угрозы для безопасности страны предотвращены", - отметил Токаев.

#теракт в Алматы #беспорядки в Алматы #режим ЧП в Казахстане #протесты в Казахстане
10 января, 14:25
11248
Динара Бекболаева Журналист

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