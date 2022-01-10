Боевики планировали захватить президентскую резиденцию в Нур-Султане

"Падение этого города открыло бы путь к захвату всего густонаселенного юга, а затем и всей страны. Террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана. Мы видели скопления боевиков вокруг резиденции Президента. По сути, это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства самыми разными методами. Это потребовало от нас принять беспрецедентные меры", - сказал Президент.