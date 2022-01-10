Боевики планировали захватить президентскую резиденцию в Нур-Султане

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Казахстан обратился к ОДКБ с просьбой оказать содействие.
"Падение этого города открыло бы путь к захвату всего густонаселенного юга, а затем и всей страны. Террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана. Мы видели скопления боевиков вокруг резиденции Президента. По сути, это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства самыми разными методами. Это потребовало от нас принять беспрецедентные меры", - сказал Президент.
Он также отметил, что в течение последних лет деструктивные силы в Казахстане неоднократно предпринимали попытки расшатать стабильность и учинить беспорядки.
"Оно оказалось крайне своевременным. Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции. Это дало нам возможность направить дополнительные силы в Алматы и отбить город от террористов", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
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