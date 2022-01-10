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Боевики планировали захватить президентскую резиденцию в Нур-Султане | BaigeNews.kz 10 января, 15:46
8211

Боевики планировали захватить президентскую резиденцию в Нур-Султане

Террористы планировали захватить президентскую резиденцию в Нур-Султане - Акорду, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев на сессии ОДКБ. Он отметил, что агрессия охватила одновременно 11 регионов. Но основной удар был направлен против Алматы - крупнейшего города и финансового центра страны, где сосредоточены важнейшие транспортные и коммуникационные узлы.

"Падение этого города открыло бы путь к захвату всего густонаселенного юга, а затем и всей страны. Террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана. Мы видели скопления боевиков вокруг резиденции Президента. По сути, это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства самыми разными методами. Это потребовало от нас принять беспрецедентные меры", - сказал Президент.

Казахстан обратился к ОДКБ с просьбой оказать содействие.

"Оно оказалось крайне своевременным. Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции. Это дало нам возможность направить дополнительные силы в Алматы и отбить город от террористов", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил, что в течение последних лет деструктивные силы в Казахстане неоднократно предпринимали попытки расшатать стабильность и учинить беспорядки.
#протесты в Казахстане #ОДКБ #режим ЧП #Акорда #беспорядки в Алматы
10 января, 15:46
8211
Жадра Жулмухаметова Журналист

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