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Блогер сообщил, что бойца Куата Хамитова избили при задержании | BaigeNews.kz вчера, 16:53
1530
Фото: Instagram/@makenzo_oline

Блогер сообщил, что бойца Куата Хамитова избили при задержании

Известный казахстанский блогер Маргулан Турсунов на своей странице в Instagram сообщил, что бойца MMA Куата Хамитова избили при задержании, передает BaigeNews.kz.
"Я никак не защищаю поступки Хамитова. Может он и будоражил людей, призывал к скоплению народа. Так пригласите его на допрос, поговорите с человеком. Зачем обязательно избивать? Вы же не звери.(...) Прошу, чтобы каждый допрос решался в административном и судебном порядке! Мы должны поднимать имидж полицейских и разных вооруженных структур. Однако с такими методами, как сейчас у вас, - избиения и унижения - мы далеко не пойдем!", - заявил блогер в Instagram.


По словам блогера Турсунова, Куата Хамитова уже освободили. Сейчас он находится у себя дома. Но у него серьезные проблемы со здоровьем.

"Ребята, Куат уже дома с родителями. Допрашивали о мирных митингах и о призыве скопления людей. Куат призывал к мирному диалогу непонимающих митингующих в радикальных целях. Просил разойтись домой. Но проблемы со здоровьем серьезные. Думаю, некоторые активисты, кто освещал митинги, это пленники ситуаций", - поделился он.


Редакция BaigeNews.kz созвонилась с Куатом Хамитовым. Он обещал ответить на наши вопросы позже.

Ранее Куат Хамитов уже привлекался к уголовной ответственности. В конце января 2021 года Алмалинский районный суд приговорил Хамитова к шести месяцам ограничения свободы по статье 272 части 3 УК РК "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами".

Напомним, 14 сентября 2020 года стражи порядка задержали Куата Хамитова. Боец выступил против дезинфекции от КВИ и просил казахстанцев взяться за палки, камни и даже оружие. Позже Хамитов записал видео, где оправдался за свои призывы к насилию, сказав "снял видео ради шутки". По приговору суда в течение полугода он должен был находиться по месту проживания и отмечаться в органах пробации.
#беспорядки в Алматы #Куат Хамитов #задержание #протесты в Казахстане
вчера, 16:53
1530
Анеля Мажитова Журналист

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