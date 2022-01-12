Блогер сообщил, что бойца Куата Хамитова избили при задержании

Известный казахстанский блогер Маргулан Турсунов на своей странице в Instagram
сообщил, что бойца MMA Куата Хамитова избили при задержании, передает BaigeNews.kz
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"Я никак не защищаю поступки Хамитова. Может он и будоражил людей, призывал к скоплению народа. Так пригласите его на допрос, поговорите с человеком. Зачем обязательно избивать? Вы же не звери.(...) Прошу, чтобы каждый допрос решался в административном и судебном порядке! Мы должны поднимать имидж полицейских и разных вооруженных структур. Однако с такими методами, как сейчас у вас, - избиения и унижения - мы далеко не пойдем!", - заявил блогер в Instagram.
По словам блогера Турсунова, Куата Хамитова уже освободили. Сейчас он находится у себя дома. Но у него серьезные проблемы со здоровьем.
"Ребята, Куат уже дома с родителями. Допрашивали о мирных митингах и о призыве скопления людей. Куат призывал к мирному диалогу непонимающих митингующих в радикальных целях. Просил разойтись домой. Но проблемы со здоровьем серьезные. Думаю, некоторые активисты, кто освещал митинги, это пленники ситуаций", - поделился он.
Редакция BaigeNews.kz
созвонилась с Куатом Хамитовым. Он обещал ответить на наши вопросы позже.
Ранее Куат Хамитов уже привлекался к уголовной ответственности. В конце января 2021 года Алмалинский районный суд приговорил
Хамитова к шести месяцам ограничения свободы по статье 272 части 3 УК РК "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами".
Напомним, 14 сентября 2020 года стражи порядка задержали Куата Хамитова
. Боец выступил против дезинфекции от КВИ
и просил казахстанцев взяться за палки, камни и даже оружие. Позже Хамитов записал видео, где оправдался за свои призывы к насилию, сказав "снял видео ради шутки"
. По приговору суда в течение полугода он должен был находиться по месту проживания и отмечаться в органах пробации.