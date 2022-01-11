Блогер Ерболат Жанабылов оштрафован за нарушение комендантского часа в Нур-Султане, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу комендатуры столицы.
В 01:30 сотрудники столичной полиции на пересечении улиц Мангилик Ел и Улы Дала остановили машину, в салоне которого находились еще двое пассажиров.
Выяснилось, что 26-летний водитель — блогер, который пояснил, что после встречи с друзьями они направлялись домой.
За нарушение комендантского часа мужчин доставили в управление полиции района "Есиль". Все они привлечены к административной ответственности по статье 476 пункта 10 КРКобАП.
Решением Специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана нарушители подвергнуты административному штрафу в размере 10 МРП.
В ДП столицы предупредили, что комендантский час продолжается. Во время его действия передвижение в пешем порядке, а также транспортных средств запрещены. Разрешение на передвижение дано только задействованным в жизнедеятельности столицы.
"Находитесь дома, без необходимости не выезжайте за территорию города и контролируйте местонахождение своих детей. Все это делается для Вашей безопасности и сохранения порядка", — уточнили в полиции.
По информации ДП, в столице около 200 человек нарушили режим чрезвычайного положения
С начала действия режима ЧП полицейские проводят локально-рейдовые мероприятия. Цель - стабилизация криминогенной обстановки, обеспечение общественного порядка, дорожной безопасности и своевременное предупреждение и пресечение преступлений.
Проверено 2246 съемного жилья и 221 хостел. Выявлено около 525 нарушений миграционного законодательства, 36 незаконных мигрантов помещены в приемник-распределитель.
Всего за нарушение режима ЧП в столице 196 граждан привлечено к административной ответственности по статье 476 КРКобАП. Из них 16 человек арестовано, остальным грозит штраф.
"Жители столицы, несмотря на комендантский час, находятся на улице без особой надобности. Среди них встречаются злостные нарушители, в отношении которых суд принимает решение о применении ареста.
На данный час в столице республики обстановка стабильная. Правоохранительными органами обеспечивается должная охрана общественного порядка и безопасности граждан. Ситуация в Нур-Султане находится под полным контролем. В круглосуточном режиме на шести блокпостах проверяется передвижение транспортных средств на предмет выявления подозрительных лиц и запрещенных веществ", - добавили в пресс-службе комендатуры столицы.