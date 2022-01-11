Блиц-опрос: что думают астанчане о трагических событиях в Алматы?
Массовые беспорядки и террористические атаки в Алматы потрясли весь мир. Сотни людей пострадали и погибли от рук мародеров и террористов. Среди жертв есть и четырехлетний ребенок, два подростка. Двум полицейским отсекли головы. В регионах активизировались радикальные исламисты.
Редакция BaigeNews.kz опросила столичных жителей о трагических событиях в Алматы. Астанчане выразили искренние соболезнования всем семьям, чьи мужья, сыновья, отцы и братья погибли во время террористических актов, защищая страну. Подробнее - в видеоматериале.