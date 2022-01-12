Как мародеры громили бутики и магазины, рассказали бизнесмены Алматы

Фото: фото Людмилы Сафиной

Предприниматели продолжают подсчитывать ущерб нанесенных их бизнесу в ходе массовых беспорядков. Только в Алматы в НПП "Атамекен" обратились 1506 хозяев коммерческих объектов. Их общий ущерб оценивается 102 миллиарда тенге. С владельцами бизнеса, пострадавших от рук мародеров, побеседовал корреспондент BaigeNews.kz

"Мы потеряли около миллиарда тенге"

У хозяина сети магазинов Kimex Игоря Кузнецова разгромили сразу 10 магазинов с одеждой в разных частях Алматы. Сейчас предприниматель проводит ревизию и восстановительные работы.

"Предварительный ущерб - около миллиарда тенге. В трех магазинах витрины заменили, завтра остальные витрины заменим, шесть магазинов откроем. Остальные четыре еще не скоро - торговые центры разрушены, все горело", - говорит предприниматель.

О том, что его магазины грабят, мужчине рассказали соседи, звонили из КСК, но объезд и осмотр удалось осуществить лишь на следующее утро после погромов. Мародеры разбивали камеры и выводили из строя оборудование. Фото и видео ущерба Игорь Кузнецов отправил в НПП "Атамекен".

"Не думаю, что НПП в данном случае нам чем-то сможет помочь. Видео с камер сохранились и переданы в полицию. У нас в банках кредиты, мы попросили их дать нам отсрочку на год по погашению кредитов", - рассказал бизнесмен.

Никто из сотрудников, к счастью, не пострадал.



"Целенаправленно подъезжали на машинах, громили все и уезжали"



Охотно грабили не только прилавки с одеждой, продуктами, но и с алкогольными напитками. Магазин Евгения Даирова на Макатаева-Панфилова недалеко от эпицентра массовых беспорядков, также не обошли стороной.

"В ночь с 5 на 6 января разбили всю входную группу, залезли, повытаскивали товар, разрушили кассовую зону, терминал разбили. Ориентировочный ущерб - 500-600 тысяч тенге. Это товар и восстановление помещения. К ремонтным работам не приступили. Целенаправленно подъезжали на машинах, громили все по Макатаева и уезжали. Обратились в "Атамекен", сказали, что приняли обращение. Мы отправили фото и видео. Наверное, будем звонить в "102", чтобы они сняли отпечатки", - говорит Евгений Даиров.

"Я вложила в бизнес все и осталась без ничего в одночасье"

Людмила Сафина - владелица торговой точки в одном из разгромленных ТЦ по улицам Макатаева - Абылай хана, второй день не может найти себе места.

"Мы были дома, 4 января отработали последний день, администрация ТЦ сказала, что утром выходить на работу не надо. По Толе би - Абая все разгромили. Мы увидели видео погромов в соцсетях, просили, чтобы ТЦ открыли, чтобы люди успели забрать свое имущество. Администрация дала нам всего 20 минут, а я живу в Талгаре, поэтому не успела. В то время уже громили Арбат. Интернет не работал, не успела забрать свое. Ночью написали, что уже грабят. Есть видеоролики. Все перевернуто, разбитые стекла превратились в пыль", - вспоминает предпринимательница.

По словам Людмилы Сафиной, мародеры нанесли ущерб ее бизнесу на 25 миллионов тенге. Это только предварительная цифра.

"У меня отдел, а погромлен был весь огромный магазин. То что на фото это одно, на самом деле там все намного хуже. Мы остались без ничего, как нам быть и что нам делать? Я брала кредит для бизнеса, продала машину, вложила в товар. Это был единственный мой доход и сейчас без ничего сидим дома. Мы подали заявку в НПП, но еще ничего неизвестно. Нам обещали позвонить, но никто не звонил. Сегодня приезжала полиция, все зафиксировала, приезжали журналисты. Мы годы отдали в этот бизнес и все потеряли в одночасье. Мы смотрели на камерах, как все ломали, как воровали, были и мужчины, и женщины. Мне кажется, что это местные, они брали выборочно, кто шел первый, брал только самое дорогое, забрали даже мой рабочий компьютер. Зарядки, наушники. Вокруг все крупные магазины ограбили, крали набегами, сначала одна группа людей, потом другая, приходили много раз разворовывать. Это очень много людей. Ужасно нагло. Разгромили все витрины, у них были пистолеты, они рукояткой били по стеклам, затем били витрины стульями. Вытащили абсолютно все", - рассказала Людмила Сафина.

"Они подумали, что это золотые украшения и забрали массивную бижутерию"

"Наш магазин находится в подземке метро на станции Абая. Это около 6-7 бутиков, из них три магазина пострадали: продуктовый, украшения и магазин сотовых аксессуаров. Больше всего пострадал продуктовый и мой магазин с бижутерией. Погромы произошли примерно 6-7 января, мы не знаем, утром это было и ночью. Была камера, но она была онлайн, и когда интернет отключили, она ничего не зафиксировала", - говорит предпринимательница Айдана Жаксыбаева.

Участники беспорядков забрали деньги из кассы и 70 процентов всего товара.

"Через сутки нам удалось добраться в пик перестрелок, в коридоре лежал весь товар, снаружи лежали мои сломанные подставки. Также мы нашли бутылки от водки, видимо распивали, были бычки от сигарет у меня в магазине. Возможно, они там долгое время находились. Видимо они пришли покушать, а у меня ресепшн, где было написано "украшения" и они видимо подумали, что там золото, серебро, и у меня забрали именно массивные цепи и браслеты. Мы поехали, забрали остатки товара, залатали окна. Ущерб оценивается в 1 096 000 тенге", - сказала владелица магазина.

Полицию вызвали на место и прождали восемь часов.

"Они сняли отпечатки в соседнем магазине, все зафиксировали. Написали, что мародерство, воровство. Хотим обратиться в НПП. Мы работаем третий год, это наш единственный доход, работы другой нет. Арендаторы помещения пошли навстречу, освободили от арендной платы на два месяца, но месяц только уйдет на восстановление и пока мы в "красной" зоне, не знаю, когда возобновим работу", - сообщила предпринимательница.

Всего в call-центр НПП "Атамекен" поступило 4 833 звонка со всей страны, в том числе по вопросам мародерства – 1988, свидетельства о форс-мажоре – 246, прохождения блокпостов – два, фонда поддержки пострадавшим предпринимателям – 17, возобновления бизнеса и оценки ущерба – 271, звонки физических лиц – 1946.



