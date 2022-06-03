Бизнес-центр загорелся в Москве. Эвакуировали больше 120 человек

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Бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" загорелся в Москве. Пожарные эвакуировали более 120 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Причиной пожара в "Гранд Сетунь Плаза" стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа освещения на фасаде. Предварительно, электрическую проводку замкнуло под обшивкой у входа в здание. Прокуратура Москвы уже начала проверку инцидента.

Сообщается, что до 15 человек могут оставаться заблокированными на пятом и шестом этажах бизнес-центра. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил срочно эвакуировать людей. Из горящего здания удалось спасти более 120 человек. Поиск людей продолжается, работает оперштаб пожаротушения, заявили в МЧС России.





В 13:47 в Mash сообщили, что один из сотрудников бизнес-центра остается запертым на шестом этаже в кабинете A601 и не выходит на связь. Это 32-летний Олег Авдонин. Сейчас он не выходит на связь. Коллеги утверждают, что последний раз мужчину видели в противогазе. Он ждал спасателей.