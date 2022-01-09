Билеты на отмененные до 19 января авиарейсы можно сдать или обменять без штрафов

Фото: probilet.kz

Отмененные до 19 января билеты на рейсы можно сдать или обменять без штрафов, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил Telegram-канал Coronavirus2020.kz.



В случае отмены или переноса рейсов, пассажиры, у которых указаны сотовые телефоны и электронная почта в брони, будут оповещены системой после изменений.

"В связи с ограниченным доступом в интернет, связь с сервисным центром авиакомпании может быть затруднена. Пассажирам отмененных рейсов будет предложен перенос вылета на ближайшие рейсы. Возврат и перебронирование билетов будут осуществляться по месту приобретения после стабилизации ситуации и восстановления интернета", - говорится в сообщении.

Есть возможность покупать авиабилеты без доступа к интернету через приложение Kaspi.kz и на кассах авиакомпании в аэропортах.

По международным рейсам проинформировало Министерство индустрии и инфраструктурного развития. 9 января 2022 года из/в Нур-Султан планируется выполнение 24 международных рейсов в/из Ташкент, Минск, Дубай, Новосибирск, Киев, Стамбул, Франкфурт, Москва, Шарджа, Пхукет и отменено выполнение 6 рейсов в/из гг. Москва, Жуковский, Стамбул.

Из/в Алматы, Актау, Атырау, Туркестан, Шымкент, Костанай, Караганда планируется выполнение 14 рейсов в Амстердам, Стамбул, Джидда, Кутаиси, Тбилиси и отменено выполнение 23 рейсов в/из Москва, Стамбул, Кувейт, Дубаи, Санкт-Петербург, Ташкент, Франкфурт.









Итого по РК планируется выполнение 38 рейсов и отменено 29 рейсов.

Какие авиарейсы возобновили в Казахстане, вы можете прочитать здесь.