Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Билеты на отмененные до 19 января авиарейсы можно сдать или обменять без штрафов
Билеты на отмененные до 19 января авиарейсы можно сдать или обменять без штрафов | BaigeNews.kz 9 января, 10:20
3799
Фото: probilet.kz

Билеты на отмененные до 19 января авиарейсы можно сдать или обменять без штрафов

Отмененные до 19 января билеты на рейсы можно сдать или обменять без штрафов, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

В случае отмены или переноса рейсов, пассажиры, у которых указаны сотовые телефоны и электронная почта в брони, будут оповещены системой после изменений.

"В связи с ограниченным доступом в интернет, связь с сервисным центром авиакомпании может быть затруднена. Пассажирам отмененных рейсов будет предложен перенос вылета на ближайшие рейсы. Возврат и перебронирование билетов будут осуществляться по месту приобретения после стабилизации ситуации и восстановления интернета", - говорится в сообщении.

Есть возможность покупать авиабилеты без доступа к интернету через приложение Kaspi.kz и на кассах авиакомпании в аэропортах.

По международным рейсам проинформировало Министерство индустрии и инфраструктурного развития. 9 января 2022 года из/в Нур-Султан планируется выполнение 24 международных рейсов в/из Ташкент, Минск, Дубай, Новосибирск, Киев, Стамбул, Франкфурт, Москва, Шарджа, Пхукет и отменено выполнение 6 рейсов в/из гг. Москва, Жуковский, Стамбул.

Из/в Алматы, Актау, Атырау, Туркестан, Шымкент, Костанай, Караганда планируется выполнение 14 рейсов в Амстердам, Стамбул, Джидда, Кутаиси, Тбилиси и отменено выполнение 23 рейсов в/из Москва, Стамбул, Кувейт, Дубаи, Санкт-Петербург, Ташкент, Франкфурт.



Итого по РК планируется выполнение 38 рейсов и отменено 29 рейсов.

Какие авиарейсы возобновили в Казахстане, вы можете прочитать здесь.

#авиарейсы #режим ЧП #беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане
9 января, 10:20
3799
Журналист

Рекомендуем