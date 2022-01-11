BI Group готов за свой счет демонтировать столбы ЛРТ в Нур-Султане

Акционер и председатель совета директоров холдинга BI Group Айдын Рахимбаев предложил за счет своей компании демонтировать в Нур-Султане столбы недостроенного проекта ЛРТ, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пост бизнесмена в Facebook.

"Понравилось из выступления Президента: В течение 10 дней вывод всех военных ОДКБ из страны; cерьезно усилить своих военных; повысить уровень образования; pешить проблему с утильсбором; поднять малый и средний бизнес; подготовить и принять реформы; не строить ЛРТВселяет надежду и уверенность", - написал он.Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев назвал проект ЛРТ "ошибочным и с сильным запахом коррупции". Он отметил, что строительство ЛРТ из обычного инфраструктурного проекта превратился в серьезную проблему, которая вредит репутации страны."Надо принять оптимальное решение. Простой снос означает потерю денег и времени. Необходимо пригласить отечественных архитекторов и урбанистов", — сказал Токаев

Ранее стало известно, что строительство легкорельсового транспорта в столице продолжится. Об этом сообщил аким города Алтай Кульгинов. По его словам, для завершения строительства LRT понадобится порядка миллиарда долларов.

По делу о хищении при строительстве ЛРТ в мае 2021 года семь человек получили реальные сроки. Бывший начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нур-Султана Рашид Аманжолов, бывший депутат и секретарь маслихата Нур-Султана Жанат Нурпеисов, экс-председатель правления АО "Astana Innovations" Талгат Ашим, а также сотрудники различных предприятий Улугбек Ачилов, Тимур Касабаев, Дулат Мусенов и Даурен Абдыхамитов получили от 7 до 10 лет лишения свободы. Сумма ущерба, нанесенного государству, составила 5,7 миллиарда тенге. Они подали на апелляцию, утверждая, что не имеют отношения к хищениям.



Также в материалах дела были сведения о том, что установлены преступные действия представителей иностранных компаний (пособничество в хищении денежных средств), однако какое-либо процессуальное решение в отношении них не принято.

В октябре 2021 года приговор обвиняемым был отменен. Первая инстанция допустила односторонность и неполноту судебного следствия, заявил судья Абай Кокжалов. Он постановил вернуть уголовное дело прокурору города Нур-Султан для устранения существенных нарушений норм уголовно-процессуального законодательства.

В международном розыске находятся двое фигурантов дела - экс-заместитель акима столицы Канат Султанбеков и бывший председатель правления "Астана LRT" Талгат Ардан. Установлено, что первый находится в США, второй - в Турции. Антикоррупционная служба пояснила, почему их пока не могут экстрадировать в Казахстан.