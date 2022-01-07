Соучастников развязывания трагедии в Казахстане назвал Токаев

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Безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в своем обращении, передает Baigenews.kz.

"По моему предложению в мае 2020 года был принят закон "О мирных собраниях граждан". Этот закон, по сути, большой шаг вперед в продвижении демократии в нашей стране, потому что предусматривает не разрешительный, а уведомительный характер митингов и собраний. Но отдельные, так называемые правозащитники и активисты ставят себя выше закона и считают, что они вправе собираться - где хотят и болтать что хотят", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, из-за безответственных действий этих "горе-активистов" от основной деятельности по охране правопорядка отвлекаются полицейские, зачастую они подвергаются насилию и оскорблению.

"Из-за этих активистов, так сказать, зауживается интернет. В результате чего страдают интересы миллионов граждан и отечественного бизнеса. То есть наносится огромный ущерб внутренней, экономической, социальной и политической стабильности. Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые свободные средства массовой информации и "забугорные" деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа. Можно без преувеличения сказать, что все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане и мы будем жестко реагировать на все акты правового вандализма", - сказал глава государства.

По данным МВД, в ходе контртеррористических операций в Казахстане ликвидированы 26 преступников, еще 18 преступников ранены, задержаны более трех тысяч человек.

О ходе контртеррористической спецоперации в Алматы рассказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев. Прежде всего участники беспорядков захватывали и рушили административные здания города, офисы телеканалов.

Было предпринято несколько попыток выйти в прямой эфир на центральном телевидении. Дважды силами пограничных войск были отбиты нападения на телебашню в Коктобе. Оперативно был захвачен аэропорт и несколько самолетов.

На площади Республики в Алматы группа экстремистов забаррикадировала здание телеканала "Мир". По информации СМИ, есть жертвы.

Ранее Генеральная прокуратура завела уголовные дела по факту организации и участия в массовых беспорядках в регионах Казахстана. Досудебное расследование начато также и по совершению акта терроризма.

В Алматы от рук бандитов-террористов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей. На город напало 20 тысяч бандитов, заявил в своем обращении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Выяснилось, что не хватает спецназовцев, спецсредств и оборудования. Решением этих вопросов мы займемся в срочном порядке. Критически важно понять, почему государство проспало подпольную подготовку терактов, спящих ячеек боевиков.



