После протестов в Казахстане ускорят строительство завода по производству газа

Исполняющий обязанности премьер-министра РК Алихан Смаилов провел совещание по реализации поручений главы государства, передает BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Сообщается, что Алихан Смаилов дал ряд поручений по реализации задач, поставленных Касым-Жомартом Токаевым на совещании по социально-экономической ситуации в стране.

Таким образом, и.о. премьер-министра поручил:

доработать Комплексный план развития газовой отрасли и ускорить проведение госэкспертизы технико-экономического обоснования строительства завода по производству сжиженного газа в Мангистауской области;

проработать действующие Правила организации и проведения торгов сжиженным газом, перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку;

соответствующим государственным органам провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий при реализации сжиженного газа;

актуализировать Комплексные планы развития западных регионов – Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей;

принять соответствующий нормативный акт по введению государственного регулирования цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 дней;

заинтересованным госорганам – принять необходимые меры по введению механизма государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары;

министерствам индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики, труда и социальной защиты населения совместно с акиматами регионов – проработать вопрос по субсидированию арендной платы на вторичное жилье для социально уязвимых слоев населения и внести предложения в Правительство.

Министерству финансов совместно с заинтересованными госорганами поручено разработать законопроект "О банкротстве физических лиц";