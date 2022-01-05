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  • После протестов в Казахстане ускорят строительство завода по производству газа
После протестов в Казахстане ускорят строительство завода по производству газа | BaigeNews.kz 5 января, 12:38
654
Фото: primeminister.kz

После протестов в Казахстане ускорят строительство завода по производству газа

Исполняющий обязанности премьер-министра РК Алихан Смаилов провел совещание по реализации поручений главы государства, передает BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Сообщается, что Алихан Смаилов дал ряд поручений по реализации задач, поставленных Касым-Жомартом Токаевым на совещании по социально-экономической ситуации в стране.

Таким образом, и.о. премьер-министра поручил:

  • доработать Комплексный план развития газовой отрасли и ускорить проведение госэкспертизы технико-экономического обоснования строительства завода по производству сжиженного газа в Мангистауской области;

  • проработать действующие Правила организации и проведения торгов сжиженным газом, перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку;

  • соответствующим государственным органам провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий при реализации сжиженного газа;

  • актуализировать Комплексные планы развития западных регионов – Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей;

  • принять соответствующий нормативный акт по введению государственного регулирования цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 дней;

  • заинтересованным госорганам – принять необходимые меры по введению механизма государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары;

  • министерствам индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики, труда и социальной защиты населения совместно с акиматами регионов – проработать вопрос по субсидированию арендной платы на вторичное жилье для социально уязвимых слоев населения и внести предложения в Правительство.

  • Министерству финансов совместно с заинтересованными госорганами поручено разработать законопроект "О банкротстве физических лиц";

  • министерствам здравоохранения, образования и науки для решения проблем здравоохранения и детей обеспечить создание общественного фонда "Народу Казахстана".

"Глава государства поручил безотлагательно принять вышесказанные меры по стабилизации социально-экономической ситуации", - подчеркнул Алихан Смаилов.


#ГСМ #Правительство РК #беспорядки #митинг
5 января, 12:38
654
Журналист

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