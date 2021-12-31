Без осадков и местами туман - синоптики о погоде в Казахстане 31 декабря

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Обширный холодный антициклон будет определять погоду на большей части РК, с чем 31 декабря ожидается погода преимущественно без осадков, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Лишь на западе и юге страны с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, на юге осадки (дождь,снег) и усиление ветра. Местами по республике ожидается туман.

На севере Алматинской области ожидается туман, в районе Алакольских озер усилиться ветер до 18-23 м/с.

На севере Кызылординской области ожидаются туман, ночью в центре области ветер 15-20 м/с.

На севере, в горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, ночью на юге области ветер 15-20 м/с.

На юге, западе Акмолинской, на юге Северо-Казахстанской, Павлодарской, в горных, предгорных районах Туркестанской, на северо-западе Западно-Казахстанской, Атырауской, на севере, в центре Мангистауской, на востоке Костанайской областей ожидается туман.