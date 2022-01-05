Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Девять вызовов "скорой" на места митингов поступило в Нур-Султане
Девять вызовов "скорой" на места митингов поступило в Нур-Султане | BaigeNews.kz 5 января, 14:41
1369
Фото: pixabay.com

Девять вызовов "скорой" на места митингов поступило в Нур-Султане

Всего за сутки скорой медицинская помощь Нур-Султана обслужила девять вызовов на места митингов, передает BaigeNews.kz.

"В столице поликлиники и больницы продолжают работать в штатном режиме - принимают пациентов как экстренно, так и по плановой госпитализации. Всего за сутки скорой медицинской помощью обслужено девять вызовов на места митингов: трое из них обслужены на месте, шестеро горожан доставлены в стационары города для дополнительного обследования. Они осмотрены врачами и отпущены на амбулаторное лечение", - сообщили в Управлении здравоохранения Нур-Султана.

В ведомстве отметили, что тяжелых травм у поступивших нет.

Ранее сообщалось, что в Алматы в лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по скорой помощи - 150 и 40 - по самообращению.

#протесты #митинги #беспорядки
5 января, 14:41
1369
Журналист

Рекомендуем