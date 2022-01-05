Девять вызовов "скорой" на места митингов поступило в Нур-Султане

Фото: pixabay.com

Всего за сутки скорой медицинская помощь Нур-Султана обслужила девять вызовов на места митингов, передает BaigeNews.kz.

"В столице поликлиники и больницы продолжают работать в штатном режиме - принимают пациентов как экстренно, так и по плановой госпитализации. Всего за сутки скорой медицинской помощью обслужено девять вызовов на места митингов: трое из них обслужены на месте, шестеро горожан доставлены в стационары города для дополнительного обследования. Они осмотрены врачами и отпущены на амбулаторное лечение", - сообщили в Управлении здравоохранения Нур-Султана.

В ведомстве отметили, что тяжелых травм у поступивших нет.

Ранее сообщалось, что в Алматы в лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по скорой помощи - 150 и 40 - по самообращению.