Генпрокуратура РК предупредила об ответственности за нарушение режима ЧП

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В Генеральной прокуратуре РК сообщили, что виновные лица за нарушение требований режима чрезвычайного положения подлежат уголовной и административной ответственности, передает BaigeNews.kz.

"В соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" физические лица, нарушившие правила комендантского часа, подлежат задержанию сотрудниками полиции или военными патрулями до окончания комендантского часа, а не имеющие при себе документов, удостоверяющих их личность - до установления их личности, но не более чем на 48 часов по решению начальника органа внутренних дел или его заместителя", - отметили в ведомстве.

Задержанные лица и находящиеся при них вещи и транспортные средства могут быть подвергнуты досмотру, напомнили в Генпрокуратуре.

"Отмечаем, что виновные лица за нарушение требований режима чрезвычайного положения подлежат уголовной и административной ответственности. Так, неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, а также руководство запрещенной забастовкой и воспрепятствование работе организаций в период чрезвычайного положения, влечет уголовную ответственность по статьям 379 и 401 Уголовного кодекса до 2-х лет лишения свободы. Распространение в условиях чрезвычайного положения заведомо ложной информации согласно статье 274 УК наказывается лишением свободы от трех до семи до семи лет", - добавили они.

Также за умышленное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов, средств передвижения, военной техники или иного военного имущества, совершенное в условиях чрезвычайного положения, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет.

За нарушение режима чрезвычайного положения, за действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения, предусмотрен административный арест до 15-ти и 30-ти суток.

"При этом совершение в условиях чрезвычайного положения уголовных или административных правонарушений является отягчающим обстоятельством и влечет более строгую ответственность. В целях обеспечения законности, руководствуясь статьей 31 Закона "О прокуратуре", призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников органов внутренних дел и уполномоченных органов, оказывать им необходимое содействие", - сообщили в генпрокуратуре.

Помимо этого, ведомство призывает не распространять сведения, не соответствующие действительности, не поддаваться на провокации и не нарушать режим чрезвычайного положения.



Ранее Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях из-за массовых беспорядков.



