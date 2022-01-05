Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Беспорядки в Алматы: пострадали 137 полицейских и более 50 горожан
Беспорядки в Алматы: пострадали 137 полицейских и более 50 горожан | BaigeNews.kz 5 января, 14:02
1241
Фото: BaigeNews.kz

Беспорядки в Алматы: пострадали 137 полицейских и более 50 горожан

О количестве пострадавших в результате массовых беспорядков в Алматы сообщили в управлении общественного здоровья города, передает BaigeNews.kz.

"В лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по скорой помощи 150 и 40 по самообращению. Госпитализированы 40 человек, в том числе в реанимации находятся семеро пострадавших, из них четыре сотрудники полиции. Среди всех пострадавших - 137 полицейских и 53 гражданских лица", - рассказали в управлении.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Казахстана в результате беспорядков были повреждены 37 полицейских автомашин. По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования. За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек.

#беспорядки #Алматы #митинг
5 января, 14:02
1241
Журналист

Рекомендуем