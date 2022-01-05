Беспорядки в Алматы: пострадали 137 полицейских и более 50 горожан

О количестве пострадавших в результате массовых беспорядков в Алматы сообщили в управлении общественного здоровья города, передает BaigeNews.kz
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"В лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по скорой помощи 150 и 40 по самообращению. Госпитализированы 40 человек, в том числе в реанимации находятся семеро пострадавших, из них четыре сотрудники полиции. Среди всех пострадавших - 137 полицейских и 53 гражданских лица", - рассказали в управлении.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов Казахстана в результате беспорядков были повреждены 37 полицейских автомашин. По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования. За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек.