Беспорядки в Алматы: избито 500 гражданских лиц, сожжено 120 машин

"К сожалению, в ночь на пятое января активизировались экстремистские группировки. В результате их противоправных действий сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейские машины, бригады "скорой помощи", пожарные автомашины. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ. Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков", — сообщил коменданта Алматы, начальник ДП Алматы Канат Таймерденов.

"Мы призываем тех, кто вышел на улицы разойтись. Наша главная цель — не допустить дальнейшего роста эскалации насилия и радикализма. Я призываю жителей и гостей города находиться дома, не поддаваться панике и провокациям, руководствоваться информацией из официальных источников и уважать законы нашего государства", — обратился к жителям глава ДП Алматы.

В департаменте полиции Алматы сообщили об ущербе, нанесенном участниками беспорядков, передает BaigeNews.kz со ссылкой на инфоцентр комендатуры города.В ДП напомнили, что указом Президента в Алматы введен комендантский час.В обеспечении правопорядка задействованы сотрудники органов внутренних дел, правоохранительные органы, военнослужащие Национальной гвардии, а также подразделения Министерства обороны.По закону РК "О чрезвычайном положении", на период его действия предусматриваются меры и временные ограничения, которые подлежат неукоснительному соблюдению. За нарушение требований режима чрезвычайного положения предусмотрена ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.Глава ДП Алматы призвал граждан строго следовать этим требованиям и с пониманием отнестись к принимаемым мерам по пресечению погромов, мародерства и экстремизма.По его словам, пятого января город подвергся новым атакам экстремистов и радикалов. Для защиты жизни и безопасности горожан принимаются необходимые меры.В Алматы сторонники беспорядков препятствуют работе скорой помощи, наносят ущерб медработникам и громят социальные объекты.

Кроме того, сторонники деструктивных действий останавливают кареты скорой и препятствуют госпитализации детей в больницы.

В Таразе в результате беспорядков более 10 полицейских машин опрокинули и сожгли, серьезно повредили здание акимата Жамбылской области, а также филиал одного из банков в центре Тараза.



По информации МВД, в результате беспорядков в ряде регионов Казахстана задержаны более 200 человек.

В городах Алматы, Шымкент и Тараз предпринимались попытки нападения на акиматы, где были выбиты стекла, двери и причинен другой материальный ущерб.