Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


Бердымухамедов озвучил астрологический прогноз на 2022 год | BaigeNews.kz 30 декабря, 11:53
2352
Фото: fergana.agency

Бердымухамедов озвучил астрологический прогноз на 2022 год

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 27 декабря провел совместное заседание Кабмина и Совбеза по итогам работы правительства в 2021 году, передает BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Хроника Узбекистана".

Сообщается, что в завершении встречи Бердымухамедов не только поздравил членов правительства с наступающим праздником, но и поделился астрологическим прогнозом на 2022 год. По словам президента, символом 2022 года будет барс. И это при том, что по восточному календарю символом грядущего года будет голубой водяной тигр.

Барс, как сказал Бердымухамедов, создание сообразительное, физически развитое и целеустремленное и благоволит тем, кто имеет такой же характер.

Учитывая особенности характера барса, президент дал следующие рекомендации на следующий год:

  • чтобы быть сродни барсу, надо активно заниматься самосовершенствованием, постигая новшества, быть причастным к новаторству;

  • 2022 год будет удачным для изучения языков и освоения специальностей;

  • Год барса не принесёт существенных проблем со здоровьем, особенно будет хорош для приверженцев активного образа жизни;

  • сила духа барса способствует решению всех вопросов. Рожденные в Год барса отличаются хорошим характером, энергичностью, коммуникабельностью, добиваются успехов в бизнесе и творчестве.

Известно также, что Бердымухамедов делает астрологические предсказания ежегодно: например, в 2021 он говорил, что Год быка принесет блага, так как "у туркмен одним из любимых животных является корова". В 2020 году, символом которого была крыса, президент предсказывал богатые урожаи. Помимо астрологии, президент Туркменистана верит в нумерологию и фен-шуй.


#Туркменистан #президент
30 декабря, 11:53
2352
Журналист

Рекомендуем