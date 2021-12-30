Бердымухамедов озвучил астрологический прогноз на 2022 год

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 27 декабря провел совместное заседание Кабмина и Совбеза по итогам работы правительства в 2021 году, передает BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Хроника Узбекистана".

Сообщается, что в завершении встречи Бердымухамедов не только поздравил членов правительства с наступающим праздником, но и поделился астрологическим прогнозом на 2022 год. По словам президента, символом 2022 года будет барс. И это при том, что по восточному календарю символом грядущего года будет голубой водяной тигр.

Барс, как сказал Бердымухамедов, создание сообразительное, физически развитое и целеустремленное и благоволит тем, кто имеет такой же характер.

Учитывая особенности характера барса, президент дал следующие рекомендации на следующий год:

чтобы быть сродни барсу, надо активно заниматься самосовершенствованием, постигая новшества, быть причастным к новаторству;

2022 год будет удачным для изучения языков и освоения специальностей;

Год барса не принесёт существенных проблем со здоровьем, особенно будет хорош для приверженцев активного образа жизни;

сила духа барса способствует решению всех вопросов. Рожденные в Год барса отличаются хорошим характером, энергичностью, коммуникабельностью, добиваются успехов в бизнесе и творчестве.

Известно также, что Бердымухамедов делает астрологические предсказания ежегодно: например, в 2021 он говорил, что Год быка принесет блага, так как "у туркмен одним из любимых животных является корова". В 2020 году, символом которого была крыса, президент предсказывал богатые урожаи. Помимо астрологии, президент Туркменистана верит в нумерологию и фен-шуй.