Бельгия первая в мире ввела карантин для больных обезьяньей оспой

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В Бельгии вводят 21-дневный карантин для заболевших оспой обезьян. Страна стала первой в мире, пошедшей на такие меры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Известия".

Решение о вводе карантина приняла группа оценки рисков Бельгии после того, как в королевстве выявили три случая оспы обезьян.

Длительный карантин объяснили тем, что заболевание имеет высокий инкубационный период заболевания. При этом карантин не распространяется на контактировавших с больными, но им необходимо следить за своим состоянием.

Напомним, ранее ВОЗ сообщила о более чем 90 случаях оспы обезьян в 12 странах мира. В топ-3 вошли Португалия, Испания, Великобритания. Также заражённых выявили в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швеции и США.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространённое в отдалённых районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.