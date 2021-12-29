Бекболат Тлеухан стал вице-президентом Всемирной федерации этноспорта

"Не будет лишним сказать, что нет ни одного казаха, который не знает Бекболата Тлеухана. Он один из наших уважаемых граждан, который вносит большой вклад в политику, культуру и общественную деятельность. Несколько созывов был депутатом Мажилиса, способствовал принятию необходимых законов для населения, особенно велика его роль в социально-культурном развитии страны. Теперь он назначен первым вице-президентом Всемирной федерации этноспорта. Выражаем благодарность коллеге за совместную работу и желаем крепкого здоровья и больших успехов на новом поприще", - сказал Нурлан Нигматулин на пленарном заседании.

Слово дали и самому Бекболату Тлеухану.

"Уважаемые коллеги, я немного сомневаюсь, что достоин той похвалы, которую высказали. Хотел бы от всего сердца поблагодарить за ваши теплые слова. То время, которое я с вами провел, было удивительным счастливым периодом моей жизни. Хотел бы выразить огромную благодарность Елбасы, который оказал мне доверие, выразить признательность Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, который продолжает курс Елбасы. Хотел бы выразить благодарность за те награды, которых я удостоился. Моя жизнь в стенах Парламента - одна из ярких, где я смогу принести больше пользы для государства и страны, и я открываю для себя новый этап жизни. Хотел бы попросить прощения, если я где-то, может, не так высказался или кого-то задел словом. У казахов язык - будь то культура или история, наука, традиции - это все не будет развиваться, кроме нашей страны. Казахи - не нападающая нация, наоборот, только обороняющаяся, поэтому прошу помнить об этом и чтобы в глубине сердца вы всегда с этой точки зрения воспринимали эти вещи. И уже не как депутат, будучи как... я хотел бы пожелать успехов в вашей работе, чтобы мы всегда встречались в здравии", - сказал Бекболат Тлеухан.