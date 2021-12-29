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Бекболат Тлеухан стал вице-президентом Всемирной федерации этноспорта | BaigeNews.kz 29 декабря, 10:36
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Фото: inbusiness.kz

Бекболат Тлеухан стал вице-президентом Всемирной федерации этноспорта

Экс-депутат Мажилиса Бекболат Тлеухан стал вице-президентом Всемирной федерации этноспорта, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил спикер нижней палаты Нурлан Нигматулин.

"Не будет лишним сказать, что нет ни одного казаха, который не знает Бекболата Тлеухана. Он один из наших уважаемых граждан, который вносит большой вклад в политику, культуру и общественную деятельность. Несколько созывов был депутатом Мажилиса, способствовал принятию необходимых законов для населения, особенно велика его роль в социально-культурном развитии страны. Теперь он назначен первым вице-президентом Всемирной федерации этноспорта. Выражаем благодарность коллеге за совместную работу и желаем крепкого здоровья и больших успехов на новом поприще", - сказал Нурлан Нигматулин на пленарном заседании.

Слово дали и самому Бекболату Тлеухану.

"Уважаемые коллеги, я немного сомневаюсь, что достоин той похвалы, которую высказали. Хотел бы от всего сердца поблагодарить за ваши теплые слова. То время, которое я с вами провел, было удивительным счастливым периодом моей жизни. Хотел бы выразить огромную благодарность Елбасы, который оказал мне доверие, выразить признательность Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, который продолжает курс Елбасы. Хотел бы выразить благодарность за те награды, которых я удостоился. Моя жизнь в стенах Парламента - одна из ярких, где я смогу принести больше пользы для государства и страны, и я открываю для себя новый этап жизни. Хотел бы попросить прощения, если я где-то, может, не так высказался или кого-то задел словом. У казахов язык - будь то культура или история, наука, традиции - это все не будет развиваться, кроме нашей страны. Казахи - не нападающая нация, наоборот, только обороняющаяся, поэтому прошу помнить об этом и чтобы в глубине сердца вы всегда с этой точки зрения воспринимали эти вещи. И уже не как депутат, будучи как... я хотел бы пожелать успехов в вашей работе, чтобы мы всегда встречались в здравии", - сказал Бекболат Тлеухан.

Напомним, 29 декабря ЦИК внес представление о досрочном прекращении полномочий Бекболата Тлеухана.



#Мажилис #депутаты #ЦИК
29 декабря, 10:36
2578
Журналист

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