Байден объявил кандидата на пост посла США в Казахстане

Фото: Дэниел Н. Розенблюм/из открытых источников

Президент США Джо Байден объявил основных кандидатов на ключевые позиции в своей администрации. Список опубликован на сайте Белого дома, передаёт BaigeNews.kz

В число кандидатов вошёл Даниэль Н. Розенблюм, претендующий на пост чрезвычайного и полномочного посла в Республике Казахстан. Здесь же прилагается его послужной список.

Дэниел Н. Розенблюм − кадровый сотрудник Высшей исполнительной службы, с 2019 года по май 2022-го занимал должность посла США в Узбекистане.

С июля 2014 года по июль 2018 года работал заместителем помощника Госсекретаря в Бюро Государственного департамента по делам Южной и Центральной Азии. В его обязанности входило управление политикой США и дипломатическими отношениями с пятью государствами Центральной Азии: Казахстаном, Кыргызской Республикой, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Он руководил поддержкой Государственного департамента для шести дипломатических миссий в регионе, помогал устанавливать политические и программные приоритеты и часто выступал в качестве общественного представителя. В течение его последнего года на этой должности г-н Розенблюм также курировал всю деятельность Бюро в сфере региональной и общественной дипломатии, включая транснациональные вопросы экономики и безопасности, обмены в области образования и культуры, а также взаимодействие со средствами массовой информации как в Южной, так и в Центральной Азии.

В 2008-2014 годах Розенблюм был координатором содействия США Европе, Евразии и Центральной Азии, отвечая за обеспечение стратегического и эффективного распределения и расходования бюджетов внешней помощи в среднем равным более миллиарда долларов в год. Он и его команда координировали усилия более десятка правительственных учреждений США, работающих в более чем 30 странах, поддерживая экономическую реформу, развитие демократических институтов и верховенства закона, наращивание потенциала институтов сектора безопасности и облегчение человеческих страданий посредством гуманитарной помощи. Он также служил в качестве основного представителя правительства США в связях с другими международными донорами, включая Европейский Союз и многосторонние банки развития.

В 1997-2008 годах Дэниел Розенблюм занимал ряд других должностей в офисе Координатора содействия, включая должности заместителя координатора, директора Отдела Евразии и специального советника по экономическим программам. Он разработал экономические инициативы для нескольких регионов России; служил связующим звеном Государственного департамента с десятью инвестиционными фондами, поддерживаемыми США и действующими в регионе, и сыграл важную роль в разработке пакетов помощи для Украины, Грузии и Кыргызской Республики после внутренних потрясений, а также для Косово после провозглашения им независимости.

До прихода в Государственный департамент Розенблюм шесть лет проработал старшим координатором программы в Институте свободных профсоюзов (FTUI). Получив гранты от Агентства США по международному развитию и Национального фонда демократии, FTUI проводил образовательные программы и предоставлял техническую помощь независимым профсоюзам в бывшем Советском Союзе и Восточной Европе. Розенблюм руководил работой офисов в Москве, Киеве, Алматы и Варшаве. Он также был общественным представителем по вопросам профсоюзного движения в бывшем Советском Союзе и социальным проблемам, связанным с переходом к рыночной экономике.

С 1985 по 1989 год Розенблюм работал помощником по правовым вопросам сенатора Карла Левина, консультируя сенатора по вопросам внешней политики, торговли, транспорта, судебной системы и ветеранов. Он помогал сенатору продвигать интересы его избирателей в широком спектре областей, включая конкурентоспособность американской автомобильной промышленности, содействуя тому, чтобы торговые соглашения обеспечивали взаимный доступ для экспорта США на зарубежные рынки, оценивая судебные назначения, защищая льготы ветеранам и защищая международные права человека.

Дэниел Розенблюм получил степень бакалавра истории в Йельском университете и степень магистра в области советских исследований и международной экономики в Школе перспективных международных исследований имени Джона Хопкинса. Владеет русским языком.

Напомним, в настоящее время обязанности посла США в Республике Казахстан исполняет Джуди Куо.