Байден едва не упал с трапа самолета из-за снежной пурги

Фото: twitter

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, возвращаясь с короткого отдыха в штате Дэлавер, с трудом сумел спуститься с трапа самолета, сообщается в пресс-пуле американского президента в Twitter.

Видео было снято на авиабазе Эндрюс, на кадрах видно, что сильный ветер едва не помешал Байдену спуститься по трапу, а по словам представителей американского президента, прежде чем спуститься, Байдену пришлось полчаса подождать на борту.

Тем временем, в Вашингтоне выпал мощный снегопад. Из-за разгула стихии были закрыты офисы федеральных организаций, во многих школах были отменены занятия. Кроме того, был отменен ежедневный брифинг Белого дома.





Ранее Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу на борт Air Force One.