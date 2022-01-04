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Байден едва не упал с трапа самолета из-за снежной пурги | BaigeNews.kz 4 января, 03:31
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Фото: twitter

Байден едва не упал с трапа самолета из-за снежной пурги

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, возвращаясь с короткого отдыха в штате Дэлавер, с трудом сумел спуститься с трапа самолета, сообщается в пресс-пуле американского президента в Twitter.

Видео было снято на авиабазе Эндрюс, на кадрах видно, что сильный ветер едва не помешал Байдену спуститься по трапу, а по словам представителей американского президента, прежде чем спуститься, Байдену пришлось полчаса подождать на борту.

Тем временем, в Вашингтоне выпал мощный снегопад. Из-за разгула стихии были закрыты офисы федеральных организаций, во многих школах были отменены занятия. Кроме того, был отменен ежедневный брифинг Белого дома.


Ранее Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу на борт Air Force One.

#США #Джо Байден
4 января, 03:31
5545
Журналист

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