"Барыс" разгромил "Динамо" в домашнем матче в КХЛ

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" дома сыграл против рижского "Динамо", пишет Sports.kz.

Рижане относятся к аутсайдерам всего турнира и фаворитами были астанчане, которые открыли счет в концовке первого периода благодаря шайбе Романа Старченко.

Во втором Антон Сагадеев увеличил разрыв, сократил его Мартиньш Карсумс, но почти сразу вернул оформивший дубль Старченко. Заключительная двадцатиминутка осталась за хозяевами — 7:1.

5 января "Барыс" в Нур-Султане примет магнитогорский "Металлург".

"Барыс" (Нур-Султан, Казахстан) — "Динамо" (Рига, Латвия) 7:1 (1:0, 2:1, 4:0).



