Bank RBK восстановил работу банкоматов в крупных регионах

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Несмотря на повреждение административного здания головного офиса, расположенного на Площади Республики в Алматы, средства клиентов не пострадали, передает Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу банка.
Также там отметили, что депозитарий банка не был поврежден во время массовых беспорядков.
По сообщению, в настоящее время банк прилагает максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки приступить к работе в штатном режиме. Процесс восстановления деятельности уже начат: возобновлена работа банкоматов в ряде крупных регионов страны, а также начинает функционировать мобильное приложение.
Здесь также приняли решение не начислять пеню и штрафы по займам в период чрезвычайного положения.
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