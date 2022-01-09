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Bank RBK восстановил работу банкоматов в крупных регионах | BaigeNews.kz 9 января, 09:34
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Фото: RBK Bank

Bank RBK восстановил работу банкоматов в крупных регионах

Несмотря на повреждение административного здания головного офиса, расположенного на Площади Республики в Алматы, средства клиентов не пострадали, передает Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

Также там отметили, что депозитарий банка не был поврежден во время массовых беспорядков.

По сообщению, в настоящее время банк прилагает максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки приступить к работе в штатном режиме. Процесс восстановления деятельности уже начат: возобновлена работа банкоматов в ряде крупных регионов страны, а также начинает функционировать мобильное приложение.

Здесь также приняли решение не начислять пеню и штрафы по займам в период чрезвычайного положения.


#беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане
9 января, 09:34
1408
Журналист

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