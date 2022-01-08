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Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам восстановления жизнеобеспечения Алматы | BaigeNews.kz 8 января, 17:05
12955
Фото: inform.kz

Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам восстановления жизнеобеспечения Алматы

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел рабочее совещание по вопросам полного восстановления жизнеобеспечения города, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Сообщается, что 8 января Бакытжан Сагинтаев провёл рабочее совещание по вопросам нормализации жизнедеятельности Алматы после террористических атак на мегаполис.

В совещании приняли участие заместители акима города, акимы районов, руководители ключевых управлений. Заслушаны отчеты руководителей о проводимой работе и ущербе микрорайонов, зачищенных от террористов и бандитских группировок. Заместителю акима С. Кусаинову поручено начать уборки территорий, пострадавших в результате бандитских действий, соблюдение требований безопасности и режима ЧП.

Заместитель акима М. Азербаев доложил о состоянии общегородских систем энерго-, водо-, тепло- и газообеспечения. Отмечено, что с момента террористической атаки на город, в целом не допущено сбоев в системах жизнеобеспечения. Возникающие вопросы решались оперативно и находятся на постоянном контроле.

Заместителю акима М. Кикимову поручено нормализовать ситуацию с продовольственным обеспечением горожан и продовольственной безопасностью города, а также обеспечить логистические системы поставки продуктов.

Кроме того, Бакытжан Сагинтаев поручил взять на особый контроль вопрос продовольственного обеспечения, особенно в магазинах у дома, и организовать бесперебойную работу городских аптек.

Напомним, с 7 января в Алматы, по поручению акима города, открыто два супермаркета сети Magnum. В ближайшее время планируют открыть ряд магазинов крупных торговых сетей и оптовых точек. На совещании также были заслушаны отчеты руководителей управления здравоохранения и городской мобильности. Они доложили о текущей ситуации и предпринимаемых мерах по ее нормализации.

В Алматы начата предварительная оценка нанесенного ущерба в результате террористической атаки.

#Сагинтаев #режим ЧП в Казахстане #Алматы
8 января, 17:05
12955
Журналист

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