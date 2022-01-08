Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам восстановления жизнеобеспечения Алматы

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Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел рабочее совещание по вопросам полного восстановления жизнеобеспечения города, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Сообщается, что 8 января Бакытжан Сагинтаев провёл рабочее совещание по вопросам нормализации жизнедеятельности Алматы после террористических атак на мегаполис.

В совещании приняли участие заместители акима города, акимы районов, руководители ключевых управлений. Заслушаны отчеты руководителей о проводимой работе и ущербе микрорайонов, зачищенных от террористов и бандитских группировок. Заместителю акима С. Кусаинову поручено начать уборки территорий, пострадавших в результате бандитских действий, соблюдение требований безопасности и режима ЧП.

Заместитель акима М. Азербаев доложил о состоянии общегородских систем энерго-, водо-, тепло- и газообеспечения. Отмечено, что с момента террористической атаки на город, в целом не допущено сбоев в системах жизнеобеспечения. Возникающие вопросы решались оперативно и находятся на постоянном контроле.

Заместителю акима М. Кикимову поручено нормализовать ситуацию с продовольственным обеспечением горожан и продовольственной безопасностью города, а также обеспечить логистические системы поставки продуктов.

Кроме того, Бакытжан Сагинтаев поручил взять на особый контроль вопрос продовольственного обеспечения, особенно в магазинах у дома, и организовать бесперебойную работу городских аптек.

Напомним, с 7 января в Алматы, по поручению акима города, открыто два супермаркета сети Magnum. В ближайшее время планируют открыть ряд магазинов крупных торговых сетей и оптовых точек. На совещании также были заслушаны отчеты руководителей управления здравоохранения и городской мобильности. Они доложили о текущей ситуации и предпринимаемых мерах по ее нормализации.

В Алматы начата предварительная оценка нанесенного ущерба в результате террористической атаки.