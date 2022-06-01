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Бакытжан Сагинтаев получил должность в Евразийской экономической комиссии | BaigeNews.kz 1 июня, 14:38
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Фото: eec.eaeunion.org

Бакытжан Сагинтаев получил должность в Евразийской экономической комиссии

Экс-аким Алматы Бакытжан Сагинтаев назначен членом коллегии Евразийской экономической комиссии от Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Документ о его назначении опубликован 31 мая на сайте Евразийской экономической комиссии.
"Назначить Бакытжана Сагинтаева членом коллегии Евразийской экономической комиссии на оставшийся срок полномочий, определённый при назначении Руслана Бекетаева", — говорится в тексте документа, принятого 23 мая.
Напомним, акимом Алматы Сагинтаев был с июня 2019 года по январь 2022 года. Указом президента Бакытжан Сагинтаев был освобожден от должности акима Алматы с формулировкой "в связи с переходом на другую работу". На эту должность был назначен Ерболат Досаев.

Касым-Жомарт Токаев прокомментировал требования алматинцев об отставке Сагинтаева после январских событий, заявив, что "винить его не стал бы".

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#назначения
1 июня, 14:38
1563
Журналист

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