Бакытжан Сагинтаев получил должность в Евразийской экономической комиссии

Экс-аким Алматы Бакытжан Сагинтаев назначен членом коллегии Евразийской экономической комиссии от Казахстана, передаёт BaigeNews.kz
.
Документ о его назначении опубликован 31 мая на сайте
Евразийской экономической комиссии.
"Назначить Бакытжана Сагинтаева членом коллегии Евразийской экономической комиссии на оставшийся срок полномочий, определённый при назначении Руслана Бекетаева", — говорится в тексте документа, принятого 23 мая.
Напомним, акимом Алматы Сагинтаев был с июня 2019 года по январь 2022 года. Указом президента Бакытжан Сагинтаев был освобожден
от должности акима Алматы с формулировкой "в связи с переходом на другую работу". На эту должность был назначен
Ерболат Досаев.
Касым-Жомарт Токаев прокомментировал
требования алматинцев об отставке Сагинтаева после январских событий, заявив, что "винить его не стал бы".
Миллионы на продвижение TikTok-индустрии, решение создать Единую диспетчерскую службу по аналогу с 911, судьба которой неизвестна... Чем ещё запомнился экс-аким Бакытжан Сагинтаев — в материале
корреспондента BaigeNews.kz
.