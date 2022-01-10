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Бахрейн поддержал усилия властей Казахстана по стабилизации ситуации в стране | BaigeNews.kz 10 января, 21:50
5109
Фото: МИД РК

Бахрейн поддержал усилия властей Казахстана по стабилизации ситуации в стране

Глава бахрейнского внешнеполитического ведомства от имени руководства и народа Бахрейна выразил слова поддержки действиям казахстанских властей

Бахрейн поддержал усилия властей Казахстана по стабилизации ситуации в стране. Об этом, как передает BaigeNews.kz, было сказано в ходе телефонного разговора между и.о. заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди и министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бен Рашид аль-Заяни.

Как сообщили в пресс-службе казахстанского внешнеполитического ведомства, телефонный разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны.

В ходе беседы глава бахрейнского внешнеполитического ведомства от имени руководства и народа Бахрейна выразил слова поддержки действиям казахстанских властей по стабилизации ситуации в стране, подтвердил готовность оказать помощь в случае необходимости. Также выразил уверенность в нормализации ситуации в ближайшее время.

М.Тлеуберди информировал о мерах руководства Казахстана по обеспечению безопасности населения и восстановления нормальной жизнедеятельности.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

#режим ЧП #беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане
10 января, 21:50
5109
Журналист

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