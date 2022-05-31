Багдат Мусин встретился с командой Tik-Tok

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин провел встречу с командой Tik-Tok, сообщает BaigeNews.kz.

Об этом руководитель ведомства написал на своей страницe в Facebook.



Он отметил, что появление этой платформы повлияло на изменение многих экономических показателей - потребление трафика в мире значительно выросло, возросла и нагрузка на сети операторов, креативная экономика и рекламный рынок тоже меняется в сторону инвестирования в видео контент.

"Представители Tik-Tok’a отметили хорошие перспективы в Казахстане. Интересный факт, озвученный представителями платформы - 90% потребляющих контент - люди старше 18 лет", - написал министр.

Он добавил, что представители Tik-Tok заинтересовались проектами образовательного характера, рассказав о популярном учителе химии из Алматы.

"Не поленился и посмотрел пару его видеороликов. Улан – это пример того, как можно привить любовь ребёнка к урокам, применяя нестандартный цифровой подход. Все ясно и интересно, на примерах, которые понятны школьникам.

Во время встречи обсудили много вопросов - технические моменты, увеличение потребления трафика, сотрудничество по контентной части. Нам есть, о чем рассказать и что показать: космостанции, установки базовых станций, уроки программирования или просто рассказывать о том, как пользоваться eGov.kz. Успели даже и побрейнштормить (мозговой штурм - прим.ред.), обсудить возможное создание аккаунта", - подчеркнул Багдат Мусин.