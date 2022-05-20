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АЗРК вынесло предупреждение Фонду развития промышленности | BaigeNews.kz 20 мая, 18:08
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АЗРК вынесло предупреждение Фонду развития промышленности

АО "Фонд развития промышленности" (входит в структуру нацхолдинга "Байтерек") уличили в действиях, ограничивающих конкуренцию на рынке страховых услуг, передаёт BaigeNews.kz.

Агентство по защите и развитию конкуренции сообщило, что провело проверку в связи с обращением страховой компании "Евразия" и вынесло уведомление фонду.

"Согласно условиям договора, заключаемом фондом с лизингополучателем, фонд идентифицирует риски, связанные с необходимостью страхования применительно к каждой категории предметов лизинга и/или предметов залога. В январе 2021 года фонд создал пул страховых компаний, в который вошли "Халык", "НОМАД Иншуранс", "Казахмыс", Sinoasia B&R и "Виктория". АЗРК установил, что при заключении договора лизинга фонд настоятельно рекомендовал лизингополучателям заключать договоры страхования предмета лизинга с компаниями-участницами пула. Подобные действия фонда ограничивают конкуренцию на рынке страховых услуг, так как предоставляют необоснованные преференции участникам пула", - отметили в АЗРК.

Указывается, что уведомление антимонопольного органа подлежит исполнению в течение 30 календарных дней с момента его получения.

"В случае неисполнения уведомления в установленный АЗРК срок, согласно нормам Предпринимательского кодекса, будет проведено расследование", - сообщили в АЗРК.

#конкуренция #страхование
20 мая, 18:08
2547
Журналист

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