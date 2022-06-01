АЗРК проводит демонополизацию связи и интернета в Казахстане
Агентство по защите и развитию конкуренции РК прорабатывает вопросы демонополизации рынка связи, передает BaigeNews.kz.
В Агентстве сообщили, что до 2021 года скорость интернета в стране оставалась практически на одном уровне - порядка 20 Мбит в секунду, но затем начала ежемесячно нарастать, достигнув к октябрю рекордного для Казахстана показателя в 31,93 Мбит в секунду - с ростом в 63,6 процента по сравнению с началом года. При этом стоимость услуги по предоставлению как фиксированного, так и мобильного интернета осталась прежней.
"Согласно последним данным отчёта Международного союза электросвязи "Измерение информационного общества", Казахстан занимает высокую позицию по тарифной доступности услуг связи. Средняя стоимость 1 ГБ мобильного интернета в мире составляет 8,53 доллара США. При этом в Казахстане средняя стоимость 1 ГБ составляет 0,49 доллара США, что позволило нашей стране занять 37 место в мире и второе место среди стран СНГ", - рассказали в ведомстве.
Но несмотря на это конкуренция слабо развита на отечественном рынке связи, так как существуют следующие проблемы:
АО "Казахтелеком" владеет более 80 процентов кабельной канализации;
отсутствует возможность выбора интернет-провайдера;
ограничен доступ к инфраструктуре коммунально-бытового сектора;
непрозрачный порядок распределения радиочастотного спектра (ограниченного национального ресурса).
Для создания равных условий между всеми операторами АЗРК прорабатывает вопросы поэтапной продажи акций крупнейших сотовых операторов и пересматривает правила доступа к кабельной канализации. Планируется обеспечить возможность подключения нескольких операторов связи к жилым домам, а также создать прозрачный механизм распределения радиочастотного спектра посредством аукционов.
Ранее в правительстве заявили, что 28,8 процента акций "Казахтелекома" возвращаются в государственную собственность.
До этого министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин предложил демонополизировать "Казахтелеком" путём вывода на конкурентный рынок одного из мобильных операторов группы.
Напомним, "Казахтелеком" раскритиковали за отсутствие интернета в большом количестве сёл. Это усложняет получение жителями госуслуг, из-за чего люди вынуждены ездить за 100 километров, к примеру, только за адресной справкой.