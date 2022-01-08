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АЗРК начало расследование в отношении 180 розничных реализаторов сжиженного газа | BaigeNews.kz 8 января, 09:13
1571

АЗРК начало расследование в отношении 180 розничных реализаторов сжиженного газа

АЗРК начало расследование в отношении 180 розничных реализаторов сжиженного газа, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

По состоянию на 7 января 2022 года, Агентство по защите и развитию конкуренции начало расследование в отношении предпринимателей, занимающихся розничной реализацией сжиженного нефтяного газа: 85 - в Мангистауской, 14 - Карагандинской, 22 - Атырауской, 22 – Акмолинской, 12 - Кызылординской областях, 4 - в Нур-Султане, 5 - в Шымкенте, 4 - в Костанайской области, 4 - в СКО, 5 - в Туркестанской, 2 - в Жамбылской и 1 - в Алматинской областях.

Во всех регионах антимонопольные расследования инициированы по признакам сговора в части установления и поддержания цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ).

Например, в СКО в действиях четырех субъектов рынка усмотрели признаки согласованных действий в части повышения цен при реализации газа. При росте цены на реализацию СНГ в апреле по отношению к марту 2021 года через ЭТП в размере 1,6 процента субъекты повышали цены на 5,3 процента.

По поручению Главы государства, предварительные итоги расследования будут завершены в течение 20 дней. Помимо расследований, вынесено 31 уведомление о наличии в действиях субъектов рынка признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Также завершены пять расследований нарушений законодательства в области защиты конкуренции. В отношении АО "СНПС-Актобемунайгаз", осуществляющего оптовую реализацию 60 процентов доли СНГ, расследование было инициировано по установлению монопольно высокой цены в размере 127 тысяч тенге за тонну, что составило 120 процентов от базовой цены на торгах. Среди розничных реализаторов СНГ к ответственности привлечены газосетевые организации.

В частности, в отношении ТОО "АЗС-Лидер" (Актобе) установлен факт необоснованного отказа от реализации СНГ частным владельцам АЗС. Наложен штраф на сумму 5,3 миллиона тенге. Выявлены факты ценового сговора в действиях ТОО "АЗС-Лидер" и ТОО "Еламан", в связи с чем они оштрафованы на сумму четыре и два миллиона тенге соответственно. За антиконкурентные согласованные действия при реализации СНГ в баллонах судом привлечено к административной ответственности ТОО "ГоргазАстана 2050" на сумму 160 миллионов тенге.

#газ #цены #протесты в Казахстане #режим ЧП в Казахстане
8 января, 09:13
1571
Журналист

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