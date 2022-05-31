Ажиотаж с сахаром в Нур-Султане. Где есть и сколько стоит? Фоторепортаж

Фото: BaigeNews.kz

Несколько дней назад акимат Нур-Султана опубликовал сообщение об отсутствии дефицита сахара. По данным ведомства, на полки столичных магазинов сахар поступает регулярно, а цены в некоторых торговых сетях фиксированы и проверяются мониторинговой группой. Корреспондент BaigeNews.kz решила пройти по супермаркетам и лично убедиться в наличии товара.

По информации акимата, сахар по фиксированной цене от 320 до 470 тенге за килограмм можно приобрести в 58 филиалах "Магнума", а также сетях "Вкусмарт", "Аян", "Астыкжан", "Фермаг".

Проехав накануне по вышеназванным торговым точкам, мы выяснили, что сахарный песок на развес есть не везде, где-то отсутствовал даже фасованный.





фото: BaigeNews.kz / супермаркет Small





В некоторых магазинах в продаже был только рафинированный сахар.





фото: BaigeNews.kz / супермаркет Small

А цены были гораздо выше заявленных.







фото: BaigeNews.kz / супермаркет "Магнум"





фото: BaigeNews.kz / супермаркет "Магнум"





фото: BaigeNews.kz / супермаркет "Магнум"





фото: BaigeNews.kz / супермаркет "Магнум"

За разъяснениями мы обратились в акимат. В управлении предпринимательства отметили, что регулярно проводят мониторинг по ценам и наличию товара. При этом чиновники не отрицают периодического отсутствия сахара в магазинах. И в подтверждение своих слов предоставили нам фотографии магазинных полок, где товар есть в наличие и по фиксированной цене.





фото: BaigeNews.kz / супермаркет "Фермаг"





фото: BaigeNews.kz / супермаркет "Вкус Март"

Отметим, что на столичных рынках уже появились первые ягоды, открыв так называемый закаточный сезон варений и солений. Однако основной причиной возникающей нехватки товара в акимате связывают с другими факторами.





фото: акимат города Нур-Султан / супермаркет "Астыкжан"





"Основной причиной нехватки сахара в республике является геополитическая ситуация, которая сложилась между Украиной и Россией. Половина объёма того сахара, который потребляет Казахстан, приходит с территории Российской Федерации. Так как импорт и экспорт РФ закрыт до 31 августа, большая нагрузка пошла на наши внутренние заводы. Завод в Таразе до 9 мая был закрыт на текущий ремонт. Сейчас он открылся и потихоньку объём уже начали поставлять по всем регионам Казахстана. Мы действительно проводим свой мониторинг. Сегодня утром мы проверили, и сахар по 320 тенге был в сети магазинов "Вкусмарт", "Астыкжан" и "Анвар", – сообщил руководитель отдела продовольственной безопасности управления по инвестициям и развитию предпринимательства Руслан Идрисов.





фото: акимат города Нур-Султан / супермаркет "Фермаг"





фото: акимат города Нур-Султан / супермаркет "Аян"

"В сети магазинов Small сахар появился по 479 тенге со вчерашнего дня. Они получили 18 тонн и сейчас развозят по всем филиалам. В сети магазинов "Магнум" был очень большой бум за выходные. Они получили 40 тонн сахара, который буквально разлетелся с полок за полтора дня, и то, что вы вчера ездили и смотрели, этого сахара действительно не было. Стоимость сахара 470 тенге за килограмм. Они сегодня должны получить дополнительно ещё 60 тонн и буквально через день-два этот сахар будет у них на полках", – отметил Руслан Идрисов.





фото: акимат города Нур-Султан / супермаркет "Магнум"

В акимате ещё раз подчеркнули, что сахар поступает в Нур-Султан на постоянной основе, дефицита в городе нет, однако горожане предпочитают запасаться товаром впрок, возможно, ожидая повышения цен в высокий сезон.

"И все те цены, которые были заявлены в нашем объявлении, действуют. На сегодняшний день сети магазинов "Вкусмарт", "Астыкжан" и "Анвар" реализуют сахар по 320 тенге за килограмм. Пока мы сейчас записываем интервью, этот сахар уже разбирают с полок с раннего утра. В "Шапагате" тоже есть сахар по 320 тенге. Но там люди сейчас стоят в очереди, чтобы этот сахар купить", – рассказал представитель акимата.





фото: акимат города Нур-Султан / рынок "Шапагат"





Накануне стало известно, что в ближайшие дни в регионы Казахстана доставят ещё 152 вагона с сахаром. Министерство сельского хозяйства рекомендовало местным властям оперативно его принять и распределить.

По информации ведомства, производство сахара на отечественных заводах не прекращается. Осуществляется его бесперебойная поставка в регионы, запасы продукта постоянно пополняются. Вопрос обеспечения страны сахаром находится на постоянном контроле правительства, заверили в МСХ.



Напомним, что в Уральске посетители одного из супермаркетов устроили драку в очереди за сахаром. Из-за повышенного спроса на сахар в ЗКО отпускают от одного до трёх килограммов сахара в одни руки.



А в Караганде накануне с полок крупных супермаркетов и социальных павильонов исчез весовой сахар. Там, где он появляется, продукт выдают в ограниченном количестве.



Ранее глава МСХ подписал приказ о вводе с 23 мая временного запрета на вывоз сахара сроком на шесть месяцев.



Потребление сахара в Казахстане растёт огромными темпами: за последние пять лет в стране его потребление увеличилось на треть. Такие данные привёл директор департамента АПК и пищевой промышленности НПП "Атамекен" Ербол Есенеев в эфире проекта BaigeNews.kz "2022".



