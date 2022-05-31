Ажиотаж с сахаром в Нур-Султане. Где есть и сколько стоит? Фоторепортаж

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Несколько дней назад акимат Нур-Султана опубликовал сообщение об отсутствии дефицита сахара. По данным ведомства, на полки столичных магазинов сахар поступает регулярно, а цены в некоторых торговых сетях фиксированы и проверяются мониторинговой группой. Корреспондент BaigeNews.kz решила пройти по супермаркетам и лично убедиться в наличии товара.
По информации акимата, сахар по фиксированной цене от 320 до 470 тенге за килограмм можно приобрести в 58 филиалах "Магнума", а также сетях "Вкусмарт", "Аян", "Астыкжан", "Фермаг".
Проехав накануне по вышеназванным торговым точкам, мы выяснили, что сахарный песок на развес есть не везде, где-то отсутствовал даже фасованный.
фото: BaigeNews.kz / супермаркет Small
фото: BaigeNews.kz / супермаркет Small
А цены были гораздо выше заявленных.
фото: BaigeNews.kz / супермаркет "Магнум"
фото: BaigeNews.kz / супермаркет "Магнум"
фото: BaigeNews.kz / супермаркет "Магнум"
фото: BaigeNews.kz / супермаркет "Магнум"
За разъяснениями мы обратились в акимат. В управлении предпринимательства отметили, что регулярно проводят мониторинг по ценам и наличию товара. При этом чиновники не отрицают периодического отсутствия сахара в магазинах. И в подтверждение своих слов предоставили нам фотографии магазинных полок, где товар есть в наличие и по фиксированной цене.
фото: BaigeNews.kz / супермаркет "Фермаг"
фото: BaigeNews.kz / супермаркет "Вкус Март"
Отметим, что на столичных рынках уже появились первые ягоды, открыв так называемый закаточный сезон варений и солений. Однако основной причиной возникающей нехватки товара в акимате связывают с другими факторами.
фото: акимат города Нур-Султан / супермаркет "Астыкжан"
"Основной причиной нехватки сахара в республике является геополитическая ситуация, которая сложилась между Украиной и Россией. Половина объёма того сахара, который потребляет Казахстан, приходит с территории Российской Федерации. Так как импорт и экспорт РФ закрыт до 31 августа, большая нагрузка пошла на наши внутренние заводы. Завод в Таразе до 9 мая был закрыт на текущий ремонт. Сейчас он открылся и потихоньку объём уже начали поставлять по всем регионам Казахстана. Мы действительно проводим свой мониторинг. Сегодня утром мы проверили, и сахар по 320 тенге был в сети магазинов "Вкусмарт", "Астыкжан" и "Анвар", – сообщил руководитель отдела продовольственной безопасности управления по инвестициям и развитию предпринимательства Руслан Идрисов.
фото: акимат города Нур-Султан / супермаркет "Фермаг"
фото: акимат города Нур-Султан / супермаркет "Аян"
фото: акимат города Нур-Султан / супермаркет "Магнум"
В акимате ещё раз подчеркнули, что сахар поступает в Нур-Султан на постоянной основе, дефицита в городе нет, однако горожане предпочитают запасаться товаром впрок, возможно, ожидая повышения цен в высокий сезон.
"И все те цены, которые были заявлены в нашем объявлении, действуют. На сегодняшний день сети магазинов "Вкусмарт", "Астыкжан" и "Анвар" реализуют сахар по 320 тенге за килограмм. Пока мы сейчас записываем интервью, этот сахар уже разбирают с полок с раннего утра. В "Шапагате" тоже есть сахар по 320 тенге. Но там люди сейчас стоят в очереди, чтобы этот сахар купить", – рассказал представитель акимата.
фото: акимат города Нур-Султан / рынок "Шапагат"
По информации ведомства, производство сахара на отечественных заводах не прекращается. Осуществляется его бесперебойная поставка в регионы, запасы продукта постоянно пополняются. Вопрос обеспечения страны сахаром находится на постоянном контроле правительства, заверили в МСХ.
Напомним, что в Уральске посетители одного из супермаркетов устроили драку в очереди за сахаром. Из-за повышенного спроса на сахар в ЗКО отпускают от одного до трёх килограммов сахара в одни руки.
А в Караганде накануне с полок крупных супермаркетов и социальных павильонов исчез весовой сахар. Там, где он появляется, продукт выдают в ограниченном количестве.
Ранее глава МСХ подписал приказ о вводе с 23 мая временного запрета на вывоз сахара сроком на шесть месяцев.
Потребление сахара в Казахстане растёт огромными темпами: за последние пять лет в стране его потребление увеличилось на треть. Такие данные привёл директор департамента АПК и пищевой промышленности НПП "Атамекен" Ербол Есенеев в эфире проекта BaigeNews.kz "2022".
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